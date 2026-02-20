FATAL FURY: City of the Wolves: Street Fighter geht in Runde 3

Das Crossover zwischen Fatal Fury und Street Fighter geht in die nächste Phase. Mit dem neuen Round‑3 Update Trailer kündigen die Entwickler eine weitere Welle an Inhalten an, die beide Kultreihen noch enger miteinander verknüpfen.

Nach den Auftritten von Ken und Chun‑Li folgen nun zusätzliche Kostüme, neue Fähigkeiten und ein besonderer Bosskampf, der die Grenzen des Crossovers weiter ausreizt.

Der Trailer stellt zwei neue Alternate Costumes vor: Rock erhält ein Outfit, das an Luke erinnert, während Preecha eine Variante trägt, die klar von Juri inspiriert ist. Beide Designs schlagen eine direkte Brücke zu Street Fighter und erweitern die optische Vielfalt des Rosters.

Im EOST-Modus wird es noch verrückter. JP, der Antagonist aus Street Fighter 6, übernimmt die Rolle des Strippenziehers und manipuliert Terry. Ken, Chun‑Li, Rock, Jenet und weitere Kämpfer müssen sich zusammentun, um seine Pläne zu stoppen. Sogar die berüchtigten Kühlschränke aus Street Fighter 6 treten als Gegner auf und sorgen für einen humorvollen, aber passenden Crossover-Moment.

Spieler dürfen sich außerdem auf neue Crossover-Skills freuen, die Mechaniken beider Serien miteinander verschmelzen und das Kampfsystem um frische taktische Optionen erweitern. Den Höhepunkt bildet der neue Boss Kage Terry – eine düstere, verzerrte Version des Helden, die einen intensiven Kampf verspricht. Wichtig: Kage Terry ist nicht spielbar.

Mit diesem Update setzt das Crossover seine Entwicklung fort und zeigt, wie viel kreatives Potenzial in der Verbindung beider Fighting Game Ikonen steckt.