FATAL FURY: City of the Wolves: Überrascht mit neuem Animations‑Teaser und kultigem Gastauftritt

Fatal Fury: City of the Wolves entfacht mit einem neuen Animations‑Teaser die Spekulationen um Kenshiros möglichen Auftritt.

In der neuen Vorschau zu Fatal Fury: City of the Wolves wird ein neuer Animations-Short vorgestellt, der eine deutliche Verbindung zu ikonischen Martial-Arts-Welten herstellt.

Der kurze Clip zeigt eine düstere Stadt, in der ein junges Mädchen und ein Junge in eine gefährliche Situation geraten.

Die Szene entwickelt sich zu einem klassischen Straßenkonflikt, der erst endet, als ein Meister des Hokuto Shinken eingreift und die Angreifer ausschaltet. Die Inszenierung legt nahe, dass Kenshiro aus Fist of the North Star als thematischer Bezugspunkt dient und möglicherweise eine Rolle im erweiterten Universum des Spiels einnimmt.