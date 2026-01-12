FATAL FURY: City of the Wolves: Überrascht mit neuem Animations‑Teaser und kultigem Gastauftritt

2 Autor: , in News / FATAL FURY: City of the Wolves
Übersicht
Image: SNK CORPORATION / FATAL FURY: City of the Wolves

Fatal Fury: City of the Wolves entfacht mit einem neuen Animations‑Teaser die Spekulationen um Kenshiros möglichen Auftritt.

In der neuen Vorschau zu Fatal Fury: City of the Wolves wird ein neuer Animations-Short vorgestellt, der eine deutliche Verbindung zu ikonischen Martial-Arts-Welten herstellt.

Der kurze Clip zeigt eine düstere Stadt, in der ein junges Mädchen und ein Junge in eine gefährliche Situation geraten.

Die Szene entwickelt sich zu einem klassischen Straßenkonflikt, der erst endet, als ein Meister des Hokuto Shinken eingreift und die Angreifer ausschaltet. Die Inszenierung legt nahe, dass Kenshiro aus Fist of the North Star als thematischer Bezugspunkt dient und möglicherweise eine Rolle im erweiterten Universum des Spiels einnimmt.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu FATAL FURY: City of the Wolves

2 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. @Der@Endboss@ 8060 XP Beginner Level 4 | 12.01.2026 - 12:15 Uhr

    Hab gerade zum ersten Mal was zu dem Spiel erfahren .
    Kann man das Game empfehlen, is das Gut ?

    0
  2. Katanameister 293460 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 12.01.2026 - 12:42 Uhr

    Wenn es hier nicht als Nachrichten zu dem Spiel geben würde, hätte ich es wohl nicht einmal registriert.

    0

Hinterlasse eine Antwort