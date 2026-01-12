FATAL FURY: City of the Wolves: Überrascht mit neuem Animations‑Teaser und kultigem Gastauftritt

In der neuen Vorschau zu Fatal Fury: City of the Wolves wird ein neuer Animations-Short vorgestellt, der eine deutliche Verbindung zu ikonischen Martial-Arts-Welten herstellt.
Der kurze Clip zeigt eine düstere Stadt, in der ein junges Mädchen und ein Junge in eine gefährliche Situation geraten.
Die Szene entwickelt sich zu einem klassischen Straßenkonflikt, der erst endet, als ein Meister des Hokuto Shinken eingreift und die Angreifer ausschaltet. Die Inszenierung legt nahe, dass Kenshiro aus Fist of the North Star als thematischer Bezugspunkt dient und möglicherweise eine Rolle im erweiterten Universum des Spiels einnimmt.
2 Kommentare
Hab gerade zum ersten Mal was zu dem Spiel erfahren .
Kann man das Game empfehlen, is das Gut ?
Wenn es hier nicht als Nachrichten zu dem Spiel geben würde, hätte ich es wohl nicht einmal registriert.