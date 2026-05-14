FATE: Reawakened: Prometheus DLC erscheint mit neuen Dungeons, Pets und mehr

FATE Reawakened erhält das Prometheus DLC mit neuen Dungeons, Pets und einer neuen Stadt.

Mit dem neuen Prometheus DLC für FATE Reawakened erhält das klassische Action-RPG frische Inhalte, die Spieler in eine neue mythologisch inspirierte Geschichte führen.

Im Zentrum steht die Stadt Prometheus, die durch den Titanen Erebos ins Chaos gestürzt wurde. Dieser hat die sogenannte Goldene Flamme gestohlen, eine göttliche Quelle von Wissen und Schutz, die einst das Leben der Bewohner gesichert hat. Nun liegt es am Spieler, das Gleichgewicht wiederherzustellen und die Stadt vor der ewigen Dunkelheit zu bewahren.

Das DLC bringt dabei mehrere neue Inhalte ins Spiel. Dazu gehören neue Dungeons, frische Gegnertypen, zusätzliche Pets sowie eine komplett neue Stadt, die es zu erkunden gilt. Auch eine neue Figur namens Alethe, eine Orakel-Gestalt, spielt eine zentrale Rolle in der Handlung.

Das Add-on ist Teil der modernisierten FATE-Reihe, die die klassischen Dungeon-Crawler in überarbeiteter Grafik und mit erweitertem Umfang neu auflegt. Enthalten sind dabei alle vier Spiele der Reihe inklusive der bekannten Ableger wie FATE: Undiscovered Realms, FATE: The Traitor Soul und FATE: The Cursed King.

Das Prometheus DLC ist ab sofort für PC über Steam und den Epic Games Store sowie für PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erhältlich.