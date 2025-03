FBC: Firebreak: Auswirkungen des AA-Budgets auf das Spiel

Oftmals werden Spieleproduktionen in Kategorien eingeteilt. AAA-Spiele hört man ziemlich oft und beschreibt die Art von Spielen, in denen viel Geld in die Entwicklung fließt. Hauptteile von Call of Duty, Halo oder Assassin’s Creed gehören hier etwa dazu.

AA-Spiele hört man hingegen nicht so oft. Remedy Entertainment, bekannt für AAA-Spiele wie Alan Wake 2, entwickelt mit FBC: Firebreak ein solches.

Die Unterschiede zwischen AAA und AA erklärte Thomas Puha, Communications Director, in einem Interview mit mp1st.com.

„Damit sind die Kosten für die Entwicklung des Spiels gemeint, d.h. das Budget, die Größe des Entwicklerteams und die Menge der Inhalte und Funktionen, die wir am ersten Tag liefern. Das alles ist eng miteinander verknüpft.“ „Dann gibt es noch Dinge wie die Tatsache, dass wir nicht viele VOs in viele verschiedene Sprachen lokalisieren, um sparsamer zu sein, was einfacher ist, wenn man keine Zwischensequenzen hat, die zu den teuersten Dingen in Videospielen gehören. Unser Ziel ist es wie immer, ein so großartiges Spiel wie möglich herauszubringen.“

Letztendlich dürfte aber wohl jedes Studio selbst definieren, was für die ein AAA-Spiel ist und was ein AA-Spiel.