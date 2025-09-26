FBC: Firebreak: Breakpoint-Update bringt explosive Neuerungen

Das erste kostenlose große Update für FBC: Firebreak erscheint nächste Woche – mit neuen Inhalten und zahlreichen Änderungen.

Remedy Entertainment hat Details zum ersten kostenlosen großen Update für FBC: Firebreak mit dem Namen „Breakpoint“ bekannt gegeben, das systemische Überarbeitungen, neue actiongeladene Inhalte und Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit mit sich bringt und das Spielerlebnis neu gestaltet.

Das Breakpoint-Update für FBC: Firebreak erscheint am 29. September für alle verfügbaren Plattformen und ist für alle Spieler kostenlos.

FBC: Firebreak ist ein Koop-FPS für drei Spieler, in dem die Ersthelfer-Einheit des Federal Bureau of Control eine eskalierende paranormale Bedrohung eindämmen muss.

Im Rahmen des Breakpoint-Updates wurden die folgenden neuen Funktionen, Inhalte und Verbesserungen hinzugefügt:

Krisentafel – Die Krisentafel ersetzt die Jobtafel und präsentiert spielbare, kuratierte Inhalte auf neue Weise. Mit dieser Überarbeitung können Spieler die verschiedenen Krisen, die auf unterschiedlichen Ebenen rund um das Oldest House auftreten, leicht verfolgen, was eine größere Vielfalt an unterhaltsamen Spielmöglichkeiten bietet und die Level-Inhalte besser als je zuvor nutzt.

Verbesserter Gameplay-Loop – Jede Krise ist abwechslungsreicher als zuvor, wodurch FBC: Firebreak dynamischer, weniger vorhersehbar und näher an der First-Responder-Fantasie ist, die im Mittelpunkt des Spiels steht.

Verbesserte Onboarding-Erfahrung – Remedy nimmt Änderungen an der Erfahrung für neue Spieler vor, um das Verständnis der Kernmechanik zu erleichtern und bisherige Einstiegshürden zu beseitigen. Dazu gehören ein neues spielbares Tutorial namens „Orientierung", ein Einführungsvideo, das die Szene vorstellt, und Videos mit einer Übersicht über die Aufgaben, die den Spielern helfen, sich mit den einzelnen Krisen vertraut zu machen.

Neue Inhalte – Outbreak – Eine brandneue Krise (ehemals Job), die im Forschungsbereich des Oldest House spielt. Firebreakers müssen einen gefährlichen Schimmelpilzbefall untersuchen und eindämmen, während sie gegen neue Feinde kämpfen. Das Update enthält außerdem drei neue Waffen, Granaten, Kosmetikartikel und vieles mehr.

Verbesserungen an den Waffen – Eine völlig neue Funktion in Breakpoint ist das Gun Mod-System. Waffenmodifikationen verfügen über Modifikatoren, die Waffen leistungsstärker machen oder ihre Funktionalität verändern. Jede Waffe hat drei Modifikationsslots, die neue Optionen zur Anpassung des Arsenals bieten.

Und vieles mehr! – Spieler werden Verbesserungen in allen Bereichen bemerken, darunter auch die Art und Weise, wie FBC: Firebreak mit den Spielern kommuniziert, z. B. durch eine verbesserte visuelle Darstellung schädlicher Bedingungen, damit Spieler ihre Umgebung und die Ursachen von Schäden besser verstehen können.

Breakpoint ist das erste einer Reihe von Updates, die in den nächsten Monaten erscheinen werden. Das nächste Update ist für November geplant, ein weiteres für März 2026.