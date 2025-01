FBC: Firebreak: Chance des Entwicklers etwas Neues zu machen

Mit FBC: Firebreak wagt sich Remedy an einen Koop-Shooter und damit in den Bereich des Multiplayers vor. Das in der Welt von Control angesiedelte Spiel setzt Spieler auf Xbox Series X|S und im Xbox Game Pass einer tödlichen Belagerung aus.

Remedy ist bei Spielern für storyreiche Einzelspielererlebnisse wie den Spielreihen Alan Wake, Max Payne sowie Control und Quantum Break bekannt.

Mit FBC: Firebreak und dem Multiplayer betritt man Neuland, wie Game Director Mike Kayatta in einem Interview mit GamesRadar erzählte. Es gibt ihnen auch die Möglichkeit für neue Geschichten, welche mithilfe der Spieler entstehen können.

„Vieles davon ist Neuland für uns. Wir wissen, dass wir noch viel lernen müssen, um das Potenzial, das wir sehen, auszuschöpfen, aber hinter unserem Vorstoß in diesen Bereich steckt eine Menge Leidenschaft und Antrieb“, so Kayatta. „Es gibt eine Art von emergenter Magie, die entsteht, wenn man eine Spielwelt mit anderen Menschen teilt. Echte Menschen bringen Unvorhersehbarkeit und eine einzigartige Art des Geschichtenerzählens in die Welten, die wir in einer konzentrierten ‚Heldenreise‘-Erfahrung einfach nicht nachbilden können.“

Remedy mag zwar mit FBC: Firebreak seinen Horizont erweitern, doch Spieler müssen nicht befürchten, dass das Studio künftig seine Prioritäten ändert. Man wird weiterhin auf starke Erzählungen setzen, wie Kayatta versicherte.

„Während die Entwicklung dieser Art von kontrollierten und fesselnden Einzelspieler-Erlebnissen ein Hauptaugenmerk des Studios bleibt, dachten wir, dass es endlich an der Zeit ist, das Remedy Connected Universe auf gemeinsame Räume auszuweiten und etwas Neues zu wagen.“