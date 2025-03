FBC: Firebreak: Cross-Play und Matchmaking zum Start

Wie Remedy kürzlich bekannt gab, wird der kommender Koop-Shooter FBC: Firebreak auf mittlerweile weitestgehend etablierte Elemente wie Battle Pässe sowie tägliche- oder zeitlich begrenzte Events verzichten.

Plattformübergreifendes Spielen ist dafür ebenso direkt zum Start verfügbar wie eine Matchmaking-Funktion, um mit einer zufällig zusammengewürfelten Gruppe in den Kampf starten zu können. Auf plattformübergreifenden Fortschritt müssen Spieler allerdings zumindest anfangs verzichten:

„Viele Dinge, die wir am Backend machen, sind definitiv so aufgebaut, dass wir eine Menge Dinge später machen können, wenn wir mehr Ressourcen haben und so weiter“, so Community Manager Julian Fondum auf einem Preview-Event. „Wir versuchen also wirklich, eine sehr gute Grundlage für die Zukunft zu schaffen, aber nein. Derzeit wird es keine Cross-Progression geben.“