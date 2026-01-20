FBC: Firebreak: Double XP, Control-Outfits und Gratis-Wochenende für PC

Zum Start von Rogue Protocol öffnet FBC Firebreak erneut seine Tore und lädt PC-Spieler zu einem kostenlosen Wochenende auf Steam ein.

Vom 23. bis zum 25. Januar steht der Koop-Shooter ohne Einschränkungen bereit und bietet gleichzeitig auf allen Plattformen doppelte Erfahrungspunkte.

Die Aktion eignet sich besonders gut, um die frisch veröffentlichten Cosmetics freizuschalten, darunter mehrere Outfits, die sich optisch an der Welt von Control orientieren.

Parallel dazu rufen die Entwickler dazu auf, die neue Aktivität Endless Shift auszuprobieren. Das Team zeigt sich ausgesprochen interessiert an Rückmeldungen und bittet die Community darum, Eindrücke, Clips und spannende Momente zu teilen. Wer während des Gratis-Wochenendes spielt und Feedback einreicht, kann sich sogar über einen vollständigen Game-Key freuen.

Die Verantwortlichen betonen, dass Firebreak seit Beginn stark von der Community geprägt wurde. Viele der bisherigen Updates entstanden durch Hinweise und Wünsche der Spieler. Mit Endless Shift möchte das Team diesen Weg fortsetzen und ein Erlebnis bieten, das langfristig motiviert und stetig weiterentwickelt wird.

Zum Abschluss richtet die Firebreak-Initiative einen motivierenden Gruß an alle Einsatzkräfte. Das Wochenende soll nicht nur Gelegenheit zum Testen bieten, sondern vor allem Spaß machen und zeigen, wie sich das Spiel seit dem Launch weiterentwickelt hat.