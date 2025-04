FBC: Firebreak: Einsatzteam stellt sich neuen Gefahren im Trailer

Remedy Entertainment veröffentlicht „Hazards of the Job“-Trailer zu FBC: Firebreak; Livestream für nächste Woche datiert.

Remedy Entertainment hat einen neuen Gameplay-Trailer mit dem Titel ‚Hazards of the Job‘ für FBC: Firebreak veröffentlicht, einem Koop-FPS für drei Spieler, in dem die First-Response-Einheit des Federal Bureau of Control eine eskalierende paranatürliche Bedrohung eindämmen muss.

Als das Oldest House, das wechselnde Hauptquartier des Bureau of Control, von einer unerbittlichen paranatürlichen Kraft belagert wird, hat nur Firebreak – die anpassungsfähigste Reaktionseinheit – die Fähigkeiten und den Mut, die Ordnung wiederherzustellen.

Remedy kündigte heute außerdem an, dass das FBC: Firebreak-Entwicklerteam am 24. April um 19:00 Uhr einen speziellen Livestream veranstalten wird, der den Fans die Möglichkeit bietet, mehr über das Spiel, wichtige Details zum Start und zukünftige Pläne zu erfahren.

Der Trailer zeigt einige der Gefahren, mit denen die Spieler im Spiel konfrontiert werden und die sie eindämmen müssen, wie zum Beispiel einen Ofen, der Feuer über den Wartungssektor spuckt, oder eine rosafarbene exogenische Masse, die explodiert, wenn man sie berührt.

FBC Firebreak ist das erste von Remedy Entertainment im Eigenverlag veröffentlichte Spiel und wird im Sommer 2025 für PC (Steam und Epic Games Store), Xbox Series X|S und PlayStation 5 erhältlich sein.

Als mittelpreisiger Titel wird FBC: Firebreak wird außerdem ab dem ersten Tag über PC Game Pass, Game Pass Ultimate und PlayStation Plus Game Catalog (Extra und Premium) erhältlich sein.