FBC: Firebreak: Enttäuschende Verkaufszahlen trotz starker Spielerzahlen

Remedy Entertainment äußert sich in seinem aktuellen Halbjahresbericht unzufrieden über die Verkaufszahlen von FBC: Firebreak, dem ersten vollständig selbst veröffentlichten und zugleich ersten reinen Multiplayer-Titel des Studios.
Das kooperative PvE-Spiel im Control-Universum erschien am 17. Juni für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Technisch verlief der Start erfolgreich: Innerhalb der ersten zehn Tage erreichte das Spiel über eine Million Spieler.
Dennoch blieb der finanzielle Erfolg aus, da der Großteil der Nutzer über die Konsolenplattformen Xbox Game Pass und PlayStation Plus spielte. Diese bieten das Spiel im Rahmen ihrer Abonnements an, wodurch Remedy lediglich eine anfängliche Vergütung durch vertragliche Vereinbarungen mit Sony und Microsoft erhielt, anstatt direkte Verkaufserlöse zu generieren.
Besonders enttäuschend verlief der Start auf Steam, das als Hauptvertriebskanal für den PC vorgesehen war. Dort blieben die Verkaufszahlen hinter den Erwartungen zurück. Remedy betont jedoch, dass das Spiel eine solide Grundlage bietet, auf der sich weiter aufbauen lässt. Die Rückmeldungen der Spielerschaft entwickeln sich zunehmend positiv, was dem Titel langfristig Potenzial verleiht.
Naja, in Steam gibt es ja zig MP Games. Wieso sollte man da unbedingt Firebreak spielen?
Eine solide Grundlage ist nunmal kein Garant für gute Verkaufserfolge.
Es scheint als brauchen die Entwickler und ihre Publisher fortlaufend diese Lampen. FoamStars, Concord, Firebreak, XDefiant… als nächstes betritt dann Marathon & FairGames den GaaS Friedhof. Nur zu, wo ist der nächste? Das nächste Projekt wird das neue Fortnite, gaaaanz bestimmt! 😆
Hab installiert, kurz gespielt und wieder deinstalliert, absolut nicht meins das Spiel.
Das freut mich, hoffe Remedy kapiert jetzt, dass wir lieber ein Alan Wake 3 statt so einen MP Mist haben wollen.
10min höchstens gespielt. Danach direkt gelöscht. War in meinen Augen nix