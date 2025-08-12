FBC: Firebreak: Enttäuschende Verkaufszahlen trotz starker Spielerzahlen

Image: Remedy Entertainment

Über eine Million Spieler in zehn Tagen: Remedy bleibt trotz erfolgreichem Start mit FBC: Firebreak finanziell hinter den Erwartungen zurück!

Remedy Entertainment äußert sich in seinem aktuellen Halbjahresbericht unzufrieden über die Verkaufszahlen von FBC: Firebreak, dem ersten vollständig selbst veröffentlichten und zugleich ersten reinen Multiplayer-Titel des Studios.

Das kooperative PvE-Spiel im Control-Universum erschien am 17. Juni für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Technisch verlief der Start erfolgreich: Innerhalb der ersten zehn Tage erreichte das Spiel über eine Million Spieler.

Dennoch blieb der finanzielle Erfolg aus, da der Großteil der Nutzer über die Konsolenplattformen Xbox Game Pass und PlayStation Plus spielte. Diese bieten das Spiel im Rahmen ihrer Abonnements an, wodurch Remedy lediglich eine anfängliche Vergütung durch vertragliche Vereinbarungen mit Sony und Microsoft erhielt, anstatt direkte Verkaufserlöse zu generieren.

Besonders enttäuschend verlief der Start auf Steam, das als Hauptvertriebskanal für den PC vorgesehen war. Dort blieben die Verkaufszahlen hinter den Erwartungen zurück. Remedy betont jedoch, dass das Spiel eine solide Grundlage bietet, auf der sich weiter aufbauen lässt. Die Rückmeldungen der Spielerschaft entwickeln sich zunehmend positiv, was dem Titel langfristig Potenzial verleiht.

Quelle
6 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. DrFreaK666 130500 XP Elite-at-Arms Bronze | 12.08.2025 - 12:06 Uhr

    Naja, in Steam gibt es ja zig MP Games. Wieso sollte man da unbedingt Firebreak spielen?

    0
  2. AnCaptain4u 224615 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 12.08.2025 - 12:10 Uhr

    Eine solide Grundlage ist nunmal kein Garant für gute Verkaufserfolge.

    0
  3. wussii 42830 XP Hooligan Schubser | 12.08.2025 - 12:14 Uhr

    Es scheint als brauchen die Entwickler und ihre Publisher fortlaufend diese Lampen. FoamStars, Concord, Firebreak, XDefiant… als nächstes betritt dann Marathon & FairGames den GaaS Friedhof. Nur zu, wo ist der nächste? Das nächste Projekt wird das neue Fortnite, gaaaanz bestimmt! 😆

    0
  4. Teddofryo 42155 XP Hooligan Krauler | 12.08.2025 - 12:14 Uhr

    Hab installiert, kurz gespielt und wieder deinstalliert, absolut nicht meins das Spiel.

    0
  5. Xbox117 45580 XP Hooligan Treter | 12.08.2025 - 12:17 Uhr

    Das freut mich, hoffe Remedy kapiert jetzt, dass wir lieber ein Alan Wake 3 statt so einen MP Mist haben wollen.

    0

