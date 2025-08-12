FBC: Firebreak: Enttäuschende Verkaufszahlen trotz starker Spielerzahlen

Über eine Million Spieler in zehn Tagen: Remedy bleibt trotz erfolgreichem Start mit FBC: Firebreak finanziell hinter den Erwartungen zurück!

Remedy Entertainment äußert sich in seinem aktuellen Halbjahresbericht unzufrieden über die Verkaufszahlen von FBC: Firebreak, dem ersten vollständig selbst veröffentlichten und zugleich ersten reinen Multiplayer-Titel des Studios.

Das kooperative PvE-Spiel im Control-Universum erschien am 17. Juni für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Technisch verlief der Start erfolgreich: Innerhalb der ersten zehn Tage erreichte das Spiel über eine Million Spieler.

Dennoch blieb der finanzielle Erfolg aus, da der Großteil der Nutzer über die Konsolenplattformen Xbox Game Pass und PlayStation Plus spielte. Diese bieten das Spiel im Rahmen ihrer Abonnements an, wodurch Remedy lediglich eine anfängliche Vergütung durch vertragliche Vereinbarungen mit Sony und Microsoft erhielt, anstatt direkte Verkaufserlöse zu generieren.

Besonders enttäuschend verlief der Start auf Steam, das als Hauptvertriebskanal für den PC vorgesehen war. Dort blieben die Verkaufszahlen hinter den Erwartungen zurück. Remedy betont jedoch, dass das Spiel eine solide Grundlage bietet, auf der sich weiter aufbauen lässt. Die Rückmeldungen der Spielerschaft entwickeln sich zunehmend positiv, was dem Titel langfristig Potenzial verleiht.