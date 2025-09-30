FBC: Firebreak: Großes Breakpoint-Update ausgerollt

Breakpoint startet heute mit neuen Inhalten, überarbeiteten Systemen und einem Ausblick auf die zukünftige Content-Roadmap für FBC: Firebreak.

Remedy Entertainment hat Breakpoint veröffentlicht, das erste kostenlose große Inhaltsupdate für FBC: Firebreak, das Koop-Action-Spiel für drei Spieler, das im Control-Universum angesiedelt ist.

Im Spiel muss die Ersthelfer-Einheit des Federal Bureau of Control eine eskalierende paranormale Bedrohung eindämmen. Als das Oldest House, das wechselnde Hauptquartier des Bureau, von einer unerbittlichen paranormalen Kraft belagert wird, verfügt nur Firebreak – die anpassungsfähigste Reaktionseinheit – über die Fähigkeiten und den Mut, die Ordnung wiederherzustellen.

Dieses große Update ist ab sofort kostenlos für PC (Steam, Epic Games Store), Xbox Series X|S und PlayStation 5 verfügbar.

FBC: Firebreak ist im PC Game Pass, Game Pass Ultimate und PlayStation Plus Game Catalog (Extra- und Premium-Stufen) enthalten.

Breakpoint führt systemische Überarbeitungen, neue Gegner, Waffen, eine neue Krise und Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit ein, die das Spielerlebnis auffrischen.

Es markiert gleichzeitig einen wichtigen Schritt nach vorne für FBC: Firebreaks Live-Reise, bei der die Kernsysteme aktualisiert und gleichzeitig umfangreiche neue Inhalte hinzugefügt werden:

Neue spielbare Krise – Ausbruch: Eine Mission im Forschungssektor, in der Firebreaker mit einer gefährlichen Schimmelpilzplage, neuen Feinden und einzigartigen Herausforderungen konfrontiert sind.

Krisentafel – Eine neu gestaltete Struktur, die die Jobtafel ersetzt und kuratierte Missionen mit dynamischerem und unvorhersehbarem Spielverlauf bietet.

Waffenmodifikationen – 27 Waffenmodifikatoren, die jeder Ausrüstung mehr Individualität, Leistung und Flexibilität verleihen.

Erweitertes Arsenal – Drei neue schwere Waffen und drei neue Granaten für zusätzliche Feuerkraft und taktische Tiefe.

Neue Bedrohungen – Fünf zusätzliche Feinde, darunter schimmelpilzspezifische Gegner und neue Hiss-Feinde mit Varianten.

Überarbeitung von Wirtschaft und Fortschritt – Ausrüstung ist nun nach dem Freischalten voll funktionsfähig, und die Währungen wurden für ein klareres, lohnenderes Erlebnis optimiert.

Verbessertes Onboarding – Ein neues Tutorial, Einführungsvideos und ein neu gestalteter Spielablauf zu Beginn erleichtern neuen Spielern den Einstieg in den Kampf.

Verbesserungen am Gameplay – Wirkungsvollere Augmentationen und Geräte, verbesserte Darstellung schädlicher Zustände, bessere Überlebensoptionen und vollständiger Zugriff auf das Krisen-Kit ab Level 1.

Mit Breakpoint wird FBC: Firebreak dynamischer, einladender und wiederholbarer – und verstärkt damit die Fantasie des „Ersthelfers“, die im Mittelpunkt des Spiels steht.

Roadmap für die Zukunft

Remedy wird FBC: Firebreak mit weiteren kostenlosen Updates weiter ausbauen. Das nächste große Update mit dem Codenamen „Rogue Protocol“ erscheint Ende November 2025 und führt einen brandneuen Spielmodus sowie den vielfach gewünschten plattformübergreifenden Voice-Chat ein, um die Teamarbeit zu stärken.

Im Dezember folgt ein Update zur Balance und Feinabstimmung, bevor für März 2026 ein weiteres großes Update geplant ist, das neue Inhalte zum Spiel hinzufügen wird, darunter ein neues Krisen-Kit.