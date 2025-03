FBC: Firebreak: Keine Battle Pässe, limitierte Events oder Ähnliches

Im Sommer wird Remedy Entertainment den Koop-Shooter FBC: Firebreak für PC und Konsolen veröffentlichen. Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate bzw. PC Game Pass können das erste selbstveröffentlichte Spiel der Alan Wake-Macher „Day One“ spielen.

Zum Koop-Shooter, der in der Welt von Control spielt, heißt es in einem Artikel auf Xbox Wire, dass es keine Battle Pässe geben wird, die ihr fertigstellen müsst. Es ist also kein Druck da, vor Ablauf etwas erreichen zu müssen.

Man verzichtet ebenso auf tägliche- oder zeitlich begrenzte Events. Ein Gefühl des Spielzwangs soll es nicht geben. Es ist kein zweiter Nebenjob.

Spieler werden auch nicht ausgeschlossen, wenn sie eine Erweiterung nicht kaufen sollte.

