FBC: Firebreak: Launch-Trailer und Interview mit Game Director

Schaut euch den Launch-Trailer zu FBC: Firebreak an und erfahrt Details im Interview mit Game Director.

In knapp einer Woche steht die Veröffentlichung von FBC: Firebreak an. Remedy Entertainment zeigte zur Einstimmung den offiziellen Launch-Trailer zum Shooter, der in der mysteriösen Bundesbehörde aus Control spielt.

Zusätzlich sprach Game Director Mike Kayatta über FBC: Firebreak im Rahmen der PC Gaming Show.

Launch-Trailer:

Interview: