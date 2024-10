FBC: Firebreak: Mehr Details zum Xbox Game Pass-Shooter

Remedy Entertainment hat FBC: Firebreak (früher bekannt als Project Condor) vorgestellt, in dem die Spieler das rätselhafte Federal Bureau of Control (FBC) in einem kooperativen Ego-Shooter für drei Spieler begleiten.

Während das Hauptquartier des Bureau of Control einer tödlichen und lang anhaltenden Belagerung durch außerweltliche Kräfte ausgesetzt ist, hat nur Firebreak – die anpassungsfähigste Reaktionseinheit – die Fähigkeiten und den Mut, die Ordnung wiederherzustellen.

Das mittelpreisige FBC: Firebreak wird das erste selbstveröffentlichte Spiel von Remedy Entertainment sein und soll 2025 für PC über Steam und Epic Games Store, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen.

FBC: Firebreak wird am ersten Tag über PC Game Pass und Game Pass Ultimate veröffentlicht. Außerdem wird es ab dem ersten Tag im PlayStation Plus Game Catalog für alle Extra- und Premium-Mitglieder verfügbar sein.

FBC: Firebreak ist ein sessionbasiertes, eigenständiges Multiplayer-PvE-Erlebnis, das im gefeierten Control-Universum angesiedelt ist und intensive kooperative Online-Action bietet.

Teamwork und Strategie sind das Herzstück des Spiels, das eine Reihe von fantasievollen, hochgradig wiederholbaren Missionen mit einer Vielzahl von überraschenden Wendungen und Herausforderungen bietet.

Remedy wird FBC: Firebreak nach der Markteinführung mit neuen Inhalten aktualisieren und erweitern, Details werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

„Mit FBC: Firebreak erschafft unser Team ein Gameplay-getriebenes Erlebnis, das sich auf kooperatives Gameplay konzentriert und die seltsamen, surrealen Elemente einbezieht, die unsere Fans erwarten“, sagt Mike Kayatta, Game Director von FBC: Firebreak. „Wir bei Remedy haben versucht, unsere Expertise in Sachen Action und Weltenbau in einem Koop-Multiplayer-Setting zu nutzen und etwas zu schaffen, von dem wir hoffen, dass es auch für Spieler attraktiv ist, die unsere Spiele noch nicht kennen.“

FBC: Firebreak lässt die Spieler in eine seltsame und unvorhersehbare Welt eintauchen, in der die Firebreaker in den von paranatürlichen Kräften heimgesuchten Hallen des Oldest House gemeinsam Krisen bewältigen.

Um sich gegen die Bedrohungen aus der Anderswelt zu wehren, nutzen die Spieler eine Vielzahl von Werkzeugen und Fähigkeiten. Anpassbare „Crisis Kits“ ermöglichen es den Spielern, ihre Waffen, Werkzeuge und mächtigen paranatürlichen Augments auszuwählen, die seltsame Gegenstände mit einzigartigen Kräften sind, die den Verlauf des Kampfes verändern können.

„FBC: Firebreak ist eine Gelegenheit, etwas völlig Neues auszuprobieren, während die Fans auf Control 2 warten oder für diejenigen, die unsere Spiele noch nicht kennen“, sagt Juha Vainio, Executive Producer der Control-Franchise. „Obwohl Remedy für erzählerische Erlebnisse bekannt ist, ist FBC: Firebreak eine Chance für das Team, das Drehbuch umzudrehen und uns an einem Spiel zu versuchen, das sich auf hochoktanige Action in einem Multiplayer-Setting konzentriert.“