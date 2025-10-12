FBC: Firebreak: Nach großem Flop – Remedy spricht Profitwarnung aus

Nur knapp zwei Wochen nach dem Versuch, mit einem neuen Update die Spielerzahlen zu retten, musste Remedy Entertainment eingestehen, dass FBC Firebreak weiterhin deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibt.
Das Multiplayer-Spin-off zu Control konnte sich auch nach dem sogenannten „bold gambit“ nicht erholen. Aufgrund der enttäuschenden Verkaufszahlen und der geringen Spieleraktivität hat das Studio eine Gewinnwarnung für 2025 veröffentlicht und rechnet nun mit einem erheblichen finanziellen Verlust.
FBC Firebreak wurde als ambitioniertes Online-Projekt gestartet und sollte das Universum von Control erweitern.
Doch schon kurz nach dem Launch erreichte das Spiel auf Steam lediglich knapp 2.000 gleichzeitige Spieler am ersten Tag und fiel weniger als einen Monat später auf unter 100 aktive Nutzer. Diese Entwicklung zeigt, dass das Interesse an dem Titel deutlich geringer ausfiel als erwartet.
Für Remedy ist dies ein schwerer Rückschlag, da FBC Firebreak als wichtiger Bestandteil der langfristigen Expansionsstrategie im Control-Universum galt. Trotz der schwachen Performance möchte das Studio laut aktuellen Informationen weiterhin an neuen Projekten arbeiten, um seine Position im internationalen Gaming-Markt zu stärken.
Ich fand es ganz gut, es wurde komplexer mit höherem Schwierigkeitsgrad wie Helldivers 2.
Leider hatten die Kollegen keinen Bock drauf.
Und in den komplett übersättigten Markt soll sich dann auch noch Bungies Marathon reinzwängen.
Hoffentlich fokussieren sich alle wieder mehr auf SP 🙏
Der Markt für solche Spiele scheint einfach schon gesättigt zu sein,da wird es schwer Fuß zu fassen.
„Schuster bleib bei deinen Leisten“
Bitte Remedy bleib bei Singleplayer games und überlasse das Concord Genre Sony…die kennen sich da aus.
Wo sehe ich die Spiele von remidy mag: firebrake war nix
Belangloser gehts kaum… es sollte einen Award für „Flop of the year“ geben^^
War doch irgendwie von Anfang an klar und haben auch sehr viele im Vorfeld gesagt das das derbe floppen wird.
Ich hab es zwar nie gespielt, dachte mir aber irgendwie schon das es einen schweren Stand haben wird.
Mich hat das Spiel niemals interessiert 🤷♀️
Wundert mich 0% da muss es max payne retten