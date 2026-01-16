FBC: Firebreak: Neuer Roguelite Modus Endless Shift bringt gnadenlose Wellenkämpfe

8 Autor: , in News / FBC: Firebreak
Übersicht
Image: Remedy Entertainment

FBC: Firebreak erweitert sich – neuer Roguelite Modus Endless Shift bringt gnadenlose Wellenkämpfe!

Ein frischer Modus sorgt für Bewegung in FBC: Firebreak, denn die Entwickler stellen mit Endless Shift eine Roguelite Erweiterung vor, die das bekannte Hiss Szenario in eine deutlich härtere Form gießt.

Der neue Modus richtet sich an Spieler, die intensives, wiederholbares und chaotisches Gameplay suchen und bereit sind, sich einer stetig wachsenden Bedrohung zu stellen.

Im Zentrum steht eine Arena, in der Wellen von Gegnern zunehmend gefährlicher werden. Während jeder Runde sammeln die Spieler Corruption, um ihre Ausrüstung zu verbessern und sich auf die nächste Angriffswelle vorzubereiten.

Die Entscheidungen rund um Upgrades gewinnen an Bedeutung, da die Zeit drängt und jede Investition über das Überleben entscheidet. Neue Hiss Varianten, Elite Gegner und frische Kombinationen sorgen dafür, dass keine Session der anderen gleicht.

Endless Shift setzt nicht allein auf Feuerkraft. Der Modus belohnt abgestimmtes Vorgehen, klare Kommunikation und strategische Planung. Seit November steht Voice Chat zur Verfügung, was spontane Rettungsaktionen und schnelle Absprachen erleichtert. Wer lieber allein kämpft, kann sich auch solo in die Arena wagen.

Für Gruppen steht vollständiges Crossplay zwischen PC, PlayStation 5 und Xbox Series X S bereit.

Die Entwickler betonen, dass der Modus stark von Community Feedback geprägt ist. Schärferes Tempo, höhere Risiken und zusätzliche Anreize sollen dafür sorgen, dass Firebreaker erneut in die Tiefen des Oldest House zurückkehren. Endless Shift erweitert das Spiel somit um eine Herausforderung, die sowohl erfahrene Spieler als auch Neueinsteiger vor intensive, unvorhersehbare Situationen stellt.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu FBC: Firebreak

8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Drakeline6 189835 XP Battle Rifle God | 16.01.2026 - 11:34 Uhr

    Freut mich wirklich für die 3 Spieler.
    Ich warte derweil gerne auf Control 2.

    0
  3. mAsTeR OuTi 96700 XP Posting Machine Level 3 | 16.01.2026 - 11:44 Uhr

    Respekt für die Konsequenz mit der das Spiel unterstützt wird. Für mich eher ein Reinfall.

    0
  4. ObitheWan 42020 XP Hooligan Krauler | 16.01.2026 - 12:01 Uhr

    Klingt gar nicht so schlecht, nur muss man wirklich fragen: warum ist so ein Modus nicht zum Start im Game? Wer wird denn nun noch wirklich mitbekommen, dass das Game so wesentlich erweitert wird? Das Kind ist tief im Brunnen und die Chancen es rauszubekommen liegen nun bei fast 0.

    0
  6. DBGH miLKa 12970 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 16.01.2026 - 12:38 Uhr

    Also auch wenn sie es versuchen denke ich das es irgendwann eingestellt wird. Es kann sich einfach nicht halten. Dafür gibt es zuviele Alternativen.

    0
  7. Ralle89 66540 XP Romper Domper Stomper | 16.01.2026 - 15:51 Uhr

    Weiß nicht habe den Spiel überhaupt keine Beachtung geschenkt kann also nicht wirklich mitreden.

    0

Hinterlasse eine Antwort