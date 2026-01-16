FBC: Firebreak: Neuer Roguelite Modus Endless Shift bringt gnadenlose Wellenkämpfe

Ein frischer Modus sorgt für Bewegung in FBC: Firebreak, denn die Entwickler stellen mit Endless Shift eine Roguelite Erweiterung vor, die das bekannte Hiss Szenario in eine deutlich härtere Form gießt.

Der neue Modus richtet sich an Spieler, die intensives, wiederholbares und chaotisches Gameplay suchen und bereit sind, sich einer stetig wachsenden Bedrohung zu stellen.

Im Zentrum steht eine Arena, in der Wellen von Gegnern zunehmend gefährlicher werden. Während jeder Runde sammeln die Spieler Corruption, um ihre Ausrüstung zu verbessern und sich auf die nächste Angriffswelle vorzubereiten.

Die Entscheidungen rund um Upgrades gewinnen an Bedeutung, da die Zeit drängt und jede Investition über das Überleben entscheidet. Neue Hiss Varianten, Elite Gegner und frische Kombinationen sorgen dafür, dass keine Session der anderen gleicht.

Endless Shift setzt nicht allein auf Feuerkraft. Der Modus belohnt abgestimmtes Vorgehen, klare Kommunikation und strategische Planung. Seit November steht Voice Chat zur Verfügung, was spontane Rettungsaktionen und schnelle Absprachen erleichtert. Wer lieber allein kämpft, kann sich auch solo in die Arena wagen.

Für Gruppen steht vollständiges Crossplay zwischen PC, PlayStation 5 und Xbox Series X S bereit.

Die Entwickler betonen, dass der Modus stark von Community Feedback geprägt ist. Schärferes Tempo, höhere Risiken und zusätzliche Anreize sollen dafür sorgen, dass Firebreaker erneut in die Tiefen des Oldest House zurückkehren. Endless Shift erweitert das Spiel somit um eine Herausforderung, die sowohl erfahrene Spieler als auch Neueinsteiger vor intensive, unvorhersehbare Situationen stellt.