FBC: Firebreak: Patch 1.2 und Update zur Launch-Woche

Remedy Entertainment hat Patch v1.2 für FBC: Firebreak veröffentlicht und gleichzeitig ein umfassendes Update zur ersten Launch-Woche des Spiels bereitgestellt. Der dreiköpfige Koop-Shooter spielt im Control-Universum und lässt euch als Erstreaktionseinheit des Federal Bureau of Control gegen übernatürliche Bedrohungen antreten.

Mit dem neuen Patch will Remedy besonders den Einstieg verbessern. Die ersten Spielstunden wurden überarbeitet, um ein schnelleres Vorankommen zu ermöglichen. Dazu gehört unter anderem die Aufteilung von kosmetischen Inhalten und Ausrüstungsgegenständen in zwei separate Fortschrittsbäume (Requisitions), was Spielern gezieltere Entscheidungen beim Freischalten von Waffen und Ausrüstung erlaubt.

In dem offiziellen Blogbeitrag spricht Remedy außerdem erstmals über die künftige Ausrichtung von FBC: Firebreak. Erste Erkenntnisse aus dem Feedback der Community fließen bereits in die weitere Entwicklung ein, etwa in Bezug auf Missionsdesign, Schwierigkeitsgrad und Matchmaking.

Ergänzend wurde das neueste Video der Reihe Surviving the Workplace veröffentlicht, das sich dem sogenannten „Hot Fix Job“ widmet – einer besonderen Aufgabe innerhalb des Spiels, bei der Spieler sich unter Zeitdruck paranormalen Bedrohungen stellen müssen.