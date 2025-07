FBC: Firebreak: Remedy erhoffte sich besseren Start

Zehn Tage nach Veröffentlichung konnte FBC: Firebreak den Meilenstein von plattformübergreifend einer Million Spieler erreichen. Trotzdem scheint man sich seitens Remedy mehr erhofft zu haben.

Im Gespräch mit GameSpot adressierte jetzt Communications Director Thomas Puha die derzeit niedrigen Spielerzahlen auf Steam sowie die Auswirkungen der Veröffentlichung im Xbox Game Pass und PlayStation Plus:

Für die Zukunft plane das Team mit stetiger Weiterentwicklung auf Basis von Spieler-Feedback. Schließlich sei FBC: Firebreak erst etwa anderthalb Wochen alt und man habe noch einiges vor sich:

„Eines der großartigen Dinge an einem Online-Spiel wie Firebreak ist, dass wir eine Fülle von Spielerdaten und Community-Feedback erhalten, um unsere Entscheidungen zu treffen. Wir lesen alles, und wir sprechen online mit den Spielern“.

„Es ist unglaublich zu sehen, mit welchem Elan das Entwicklungsteam von Remedy arbeitet, aber natürlich wird letztendlich der Inhalt entscheiden, was die Spieler denken, nicht die Worte.“

„Letztendlich wussten wir immer, dass die Einführung dieser Art von Spielen Auswirkungen auf unsere Roadmap nach der Markteinführung haben würde“, fährt Puha fort. „Wie sich herausgestellt hat, haben wir bereits in der Woche, in der das Spiel live gegangen ist, einige unserer Entwicklungspläne neu geordnet, bestimmte Funktionen priorisiert und andere zurückgestellt.“

„Wir werden besprechen, was in naher Zukunft in das Spiel kommen wird. Es braucht Zeit, um das Feedback zu prüfen, zu bewerten, was möglich ist, und es zu kommunizieren. Es ist aufregend, dass sich das Spiel jetzt, wo es live ist, weiterentwickelt, Remedy setzt sich voll für Firebreak ein. Wir sind alle gespannt darauf, wie es später im Jahr aussehen wird.“