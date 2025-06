FBC: Firebreak: Remedy verspricht spannende Zukunft

„Wir haben noch viel vor“ – Remedy Entertainment kündigt neue Inhalte und Updates für FBC: Firebreak an.

Das Entwicklerteam hinter FBC: Firebreak hat sich mit einer motivierenden Botschaft an die Spielergemeinschaft gewandt und betont, dass man noch lange nicht am Ziel sei.

Obwohl der Titel bereits über eine beachtliche Spielerbasis verfügt, arbeiten die Entwickler weiter intensiv an neuen Inhalten und Verbesserungen.

Man sei sich bewusst, dass noch viel Arbeit bevorstehe, heißt es in der offiziellen Mitteilung, doch die Motivation sei groß. Aktuell befinde sich eine Vielzahl spannender Inhalte in Entwicklung, die das Spielerlebnis weiter vertiefen und erweitern sollen. Konkrete Details wurden noch nicht genannt, doch das Team kündigte an, schon bald weitere Informationen zu veröffentlichen.