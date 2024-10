FBC: Firebreak: Remedys erster Multiplayer-Titel

Mit FBC: Firebreak wagt sich Remedy in neue Gefilde. Für das finnische Entwicklerstudio ist es das erste Multiplayerspiel seiner fast 30-jährigen Geschichte. Eine neue Herausforderung, die dem Team eine komplett neue Herangehensweise abverlangt.

Im aus Control bekannten Federal Bureau of Control (FBC) müssen drei Spieler als Firebreak-Reaktionseinheit eine Belagerung durch feindliche, außerweltliche Kräfte auflösen. Zeitlich ist das Spiel nach den Ereignissen aus Control angesiedelt.

Auch wenn sich der kooperative First-Person-Shooter seinen Schauplatz mit Control teilt, was zu einigen Überlappungen führt, handelt es sich nicht um einen DLC oder einen Nachfolger, sondern um ein komplett eigenständiges Spiel, wie Game Director Mike Kayatta betont:

„Man wird mehr von der Welt aus Control sehen. Mehr vom Federal Bureau of Control. Mehr Menschen treffen, die dort arbeiten. Mehr vom ältesten Haus erforschen. Man wird mehr seltsame Dinge erleben. Und vor allem wird man diese Welt, die alte und die neue, aus einer ganz anderen Perspektive erleben.“

„Wir vermeiden es aktiv, auch nur in die Nähe des Gefühls eines dieser Dinge zu kommen. Ich denke, man könnte sagen, dass es ein Spin-off ist, aber im positivsten Sinne des Wortes. Es ist nicht als eine Art minderwertiges, mundgerechtes Control gedacht. FBC: Firebreak ist eine eigenständige, voll entwickelte Sache.“

Communications Director Thomas Puha hat einige Informationen zum Konzept und den Motiven des Spiels parat, hält sich allerdings mit genaueren Details zum Gameplay zurück:

„Was ich sagen kann, ist, dass die Firebreak-Crew die Erlaubnis erhalten hat, ‚paranatürliche Augmentierungen‘ zu tragen, das sind veränderte Gegenstände, die in Werkzeugaufsätze eingebaut sind. So wie der Gartenzwerg, den man im Trailer gesehen hat. Sie sind mehr oder weniger unsere Interpretation von ‚Ultimates‘ und sollten nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Ich stelle sie mir gerne als Jaguar in einer Kiste vor [lacht]. Du trägst die Kiste, zielst damit auf etwas, öffnest die Kiste und hoffst einfach, dass der Jaguar sich nicht umdreht und stattdessen dich oder deine Freunde frisst.“

„FBC: Firebreak sollte leicht zugänglich und schnell verständlich sein und sich nicht wie ein zweiter Job anfühlen, oder dass man eine Stunde damit verbringen muss, seine Ausrüstung einzurichten, bevor man mit einer Sitzung beginnen kann. So ein Spiel ist es nicht. Es ist ein Pick-up-and-Play-Erlebnis, bei dem es darum geht, mit seinen Freunden Spaß zu haben, wenn man die Zeit dazu hat. Das soll nicht heißen, dass FBC: Firebreak keine tiefgreifenden Spielerfortschritte und freizuschaltende Dinge hat, aber es geht nicht darum, sich jeden Tag einzuloggen, um Beute zu machen oder Angst zu haben, Materialien zu verpassen.“

„Ich würde es nicht als ‚Game as a Service‘ bezeichnen, aber ja, nach dem Start werden wir ständig neue Inhalte veröffentlichen, die die Spieler begeistern, das Spiel frisch halten, die Community einbinden und einen Grund geben, wiederzukommen.“

„FBC: Firebreak ist ein Spiel über Menschen, die in einer absurden Welt gefangen sind und um ihr Leben kämpfen. Was wir von unserer Couch aus vielleicht als ‚lustig‘ empfinden, wie z.B. die Tatsache, dass ein Haufen mörderischer Haftnotizen ein Bewusstsein entwickelt, nachdem sie sich wie Kaninchen fortgepflanzt haben, wäre für den Charakter, der es erlebt, in Wirklichkeit sehr beängstigend“, erklärt Kayatta. „Und das war schon immer der Zauber von Control, dieses Nebeneinander von unerwarteter Verrücktheit und ernsthaftem Anteil.“

„Ich würde also nicht sagen, dass FBC: Firebreak zwangsläufig ‚leichtherziger‘ ist; bei der Suche nach dem Stil war es mir wichtig, dass wir einen Weg gefunden haben, die gleichen grundlegenden Zutaten von ‚absurd‘ und ‚ernst‘ beizubehalten, aber dann mit der Mischung auf eine Weise zu spielen, die für Firebreak funktioniert – für die spezifische Situation, in der sich unsere Charaktere befinden, aber auch für die spezifische Art von Gameplay, die wir aufbauen.“