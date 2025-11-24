FBC: Firebreak: Rogue Protocol Update auf Januar verschoben

Das für November geplante Rogue Protocol Update für FBC: Firebreak wird erst im Januar 2026 veröffentlicht.

Mit Breakpoint erhielt FBC: Firebreak Ende September das erste von drei geplanten, größeren Update. Im November sollte mit Rogue Protocol das zweite und im März 2026 das dritte Update erscheinen.

Remedy Entertainment hat den Zeitplan nun geändert. Über Steam informierte man darüber, dass Rogue Protocol erst im Januar ausgerollt werde, da man mehr Zeit dafür benötige. Das Update wird einen neuen Spielmodus enthalten.

Die zusätzliche Zeit wird den Entwickler helfen, sicherzustellen, dass sich alles richtig anfühlt: ausgefeilt, ausgewogen und eure Zeit wert ist, wie es heißt.

Erst letzte Woche gab es ein kleineres Update, welches Cross-Play für FBC: Firebreak ermöglichte.

Im Posting gewährte Remedy noch einen Einblick und zeigte Screenshots aus dem kommenden neuen Wellen-Modus Endless Shift, der exklusive Belohnungen bereithalten wird.

#