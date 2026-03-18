FBC: Firebreak: Spiel erhält Open House-Update, Freundespass und Preissenkung

Remedy Entertainment hat das Open House-Update für FBC: Firebreak veröffentlicht, das letzte große Inhaltsupdate für den kooperativen First-Person-Shooter im Control-Universum. Mit der Aktualisierung erwarten Spieler neue Arenen im Endless Shift-Modus, zahlreiche Gameplay- und Balance-Verbesserungen sowie Twitch-Drops-Belohnungen.

Die fünf neuen Arenen – Cafeteria, Aircon Room, Ranger HQ, Turntable und Ritual Lobby – basieren auf bekannten Orten aus Control und bieten abwechslungsreiche Kämpfe im Endless Shift. Zusätzlich wurden Mechaniken überarbeitet, um den Kampf klarer, flüssiger und flexibler zu gestalten.

Mit dem Friend’s Pass können Spieler, die FBC: Firebreak besitzen, bis zu zwei Freunde kostenlos in ihre Spielsessions einladen. Diese können das komplette Spiel gemeinsam erleben, allerdings keine eigenen Sessions starten. Friend’s Pass funktioniert plattformübergreifend und erleichtert den Einstieg für neue Spieler.

Zum Start von Open House senkt Remedy dauerhaft den Preis des Spiels auf 19,99 € für die Basisversion und 29,99 € für die Deluxe Edition. Auf Steam gibt es zudem bis Ende März einen Rabatt von 20 %.

Neben neuen Inhalten sorgt das Update auch dafür, dass das Spiel online bleibt, die Community unterstützt wird und Spieler ihre High-Energy-Session mit Freunden genießen können. Mehr dazu auch in den Patch Notes.