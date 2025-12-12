FBC: Firebreak: Zündet das nächste Update – und im Januar wird es noch chaotischer

Neuer Voice-Chat, frische Waffen und ein Roguelike-Modus: Remedy macht FBC: Firebreak bereit für den Hiss-Winter.

Remedy erweitert FBC: Firebreak pünktlich zur Feiertagszeit um zahlreiche neue Funktionen und Gameplay-Verbesserungen.

Das Highlight des aktuellen Updates ist der plattformübergreifende Voice-Chat, der auf PC, PlayStation und Xbox das Zusammenspiel mit Freunden oder zufälligen Teammitgliedern deutlich dynamischer gestaltet.

Die verbesserte Kommunikation sorgt für intensivere Koop-Action und unterstützt das chaotische Gameplay, das im Zentrum des Multiplayer-Erlebnisses steht.

Spieler, die das Breakpoint Update aus dem September verpasst haben, erhalten mit dem aktuellen Patch ebenfalls Zugriff auf umfangreiche Inhalte. Dazu gehören eine erweiterte Job- und Gegner-Vielfalt, ein neues Crisis Board für variablere Missionen und zusätzliche Hiss-Feindtypen, die die Kämpfe unberechenbarer machen.

Das Arsenal wird durch neue Waffen, Granaten und ein überarbeitetes Modifikationssystem erweitert, mit dem sich Ausrüstung individueller an den eigenen Spielstil anpassen lässt.

Mit Outbreak wurde außerdem eine komplett neue Crisis ins Spiel integriert, die frische Schauplätze, zusätzliche Herausforderungen und atmosphärische Survival-Elemente bietet.

Für Januar wurde mit Endless Shift ein neuer Roguelike-Modus angekündigt, der das Gameplay von FBC: Firebreak grundlegend erweitert.

Spieler starten mit schwacher Ausrüstung und müssen sich mit Teamkameraden durch endlose Wellen der Hiss kämpfen. Jede Session bietet neue Waffen-Upgrades, veränderte Situationen und hohen Wiederspielwert. Dieser Modus soll die Grenzen des Koop-Shooters weiter verschieben und Fans langfristig motivieren.