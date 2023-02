Fernbus Simulator: Grüne Busse machen einen Stopp auf PS5 und Xbox

Konsolen-Spieler können sich anschnallen! Publisher Aerosoft und die Entwickler TML-Studios sowie Zero Games Studio haben bekannt gegeben, dass der Fernbus Simulator, für PS5 und Xbox Series X|S ab dem 28. Februar 2023 zum Preis von 39,99 € erhältlich sein wird.

Dank einer Kooperation mit FlixBus dürfen Spieler die Welt der Fahrer großer Reisebusse nun auch auf der aktuellen Konsolengeneration realitätsnah erleben. Vom Brandenburger Tor in Berlin bis zum Eiffelturm in Paris und darüber hinaus können sie auf europäischen Landstraßen und Autobahnen viele Länder und Sehenswürdigkeiten entdecken.

Von der Planung eigener Multi-Stopp-Routen bis zu Nachtfahrten über die Busbahnhöfe der mehr als 100 umgesetzten Städte in Europa – zu jeder Tages- und Jahreszeit bleiben Spieler dabei mit der Zentrale verbunden. Dabei stellen Baustellen, Staus und Unfälle immer wieder Herausforderungen für den engen Zeitplan dar. Gefahren wird ein moderner, großer MAN Lion’s Coach Reisebus in der für FlixBus typischen grünen Originallackierung und man taucht in den Alltag eines Fernbus-Fahrers im originalgetreuen Cockpit ein. Neue Busse in Form von DLCs befinden sich ebenfalls bereits in Planung.

Features:

Original MAN Lion’s Coach und Lion’s Coach C

Über 50.000 km langes Autobahn- und Landstraßennetz in über 100 Städten Europas

Detailliertes, originalgetreues, Bus-Cockpit mit umfangreichen Funktionen

Dynamisches Wetter mit Jahreszeiten und Nachtfahrten

Busfahrer kann den Bus verlassen

Animierte Fahrgäste, Check-In und Ticketverkauf beim Fahrer und originalgetreue Durchsagen

Umfangreiches Auswertungstool

Staus, Unfälle und Baustellen

Freie Fahrt Modus

Inklusive Map-DLCs für ein umfangreiches Europa-Erlebnis: Deutschland, Niederlande, Tschechien, Luxemburg, Frankreich, Österreich, Schweiz, Belgien.

Der Fernbus Simulator ist ab dem 28. Februar 2023 zum Preis von 39,99 € für PS5 und Xbox Series X|S erhältlich.