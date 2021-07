FIFA 22: Aufpreis für Xbox Series X/S und PlayStation 5 Versionen

Autor:, in / FIFA 22

Wer von PlayStation 4 auf PlayStation 5 oder von Xbox One auf Xbox Series X/S umsteigen will, muss für die Ultimate Edition 100 Euro bezahlen.

EA Sports hat zu FIFA 22 eine Reihe von Features skizziert, die Fans erwarten können. Dazu gehört die Implementierung der HyperMotion-Technologie für Animationszwecke. Aber Spieler jedoch einen Aufpreis zahlen, wenn sie das Spiel auf Current-Gen-Konsolen erleben wollen.

Ein Blick in die Stores der PlayStation und der Xbox zeigt, dass FIFA 22 auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S 70 Euro kosten wird, wenn wir den EA Play Rabatt einmal außen vor lassen. Es gibt eine Upgrade-Option für diejenigen, die zuerst auf PlayStation 4 und Xbox One über EAs Dual Entitlement Programm spielen wollen. Dies ist jedoch an die Ultimate Edition des Spiels gebunden, die 100 Euro kostet und die aktuelle und die vorherige Gen-Version von FIFA 22 enthält.

Der Fortschritt in Ultimate Team und Volta wird von der PlayStation S4 auf die PlayStation 5 bzw. von der Xbox One auf die Xbox Series X/S übertragen und die Spieler können nach Bedarf hin- und herwechseln. Allerdings werden Fortschritte in Koop-Saisons, Online-Saisons, Pro Clubs und Karrieremodus nicht übertragen. Außerdem ist die Ultimate Edition nur digital erhältlich.

FIFA 22 erscheint am 1. Oktober für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, PC und Google Stadia. Es wird auch eine FIFA 22 Legacy Edition für die Switch geben.