FIFA 22: EA kündigt Preview Packs für Lootboxen an

EA kündigt für FIFA 22 Preview Packs für Lootboxen an, damit Spieler vorher sehen was darin ist, bevor sie diese kaufen.

EA hat in einem Überblick die Pläne für FIFA 22 bekannt gegeben. Neben den Terminen zum Early Access des Spiels, die Ones To Watch Kampagne, FUT-Helden und mehr wurden jetzt auch die Preview Packs für die Lootboxen vorgestellt.

Early Access

EA Play-Mitglieder können ihre FUT 22-Reise mit einer 10-stündigen Testphase ab dem 22. September beginnen. EA Play Pro-Spieler haben ab dem 22. September vollen Zugriff auf das Spiel auf dem PC. Für diejenigen, die die Ultimate Edition vorbestellt haben, beginnt der volle Spielzugang am 27. September, 4 Tage vor der weltweiten Veröffentlichung am 1. Oktober.

Während der Early Access-Phase gibt es die folgenden Inhalte:

Einen nicht handelbaren 80-84 OVR Player Pick und einen 10 Spiele umfassenden Leihspieler für das Team der Woche (TOTW), der über spezielle Early Access-Ziele verdient wird.

Team der Woche 1 mit verstärkten Gegenständen, die die besten Spieler der vergangenen Woche hervorheben. Außerdem gibt es den ersten besonderen TOTW-Gegenstand von FUT 22.

Ein zeitlich begrenztes Early-Access-Live-FUT-Freundschaftsspiel, bei dem ihr um Pack-Belohnungen kämpfen könnt.

Darüber hinaus können Spieler die Ones To Watch (OTW) mit einer OTW Player Squad Building Challenge (SBC), die exklusiv während des Early Access verfügbar ist, frühzeitig starten.

Ones To Watch

Die komplette Kampagne startet am 1. Oktober. Ones To Watch (OTW) feiert die größten Transfers des Transferfensters mit dynamischen Gegenständen, die je nach Leistung der Spieler für ihre neuen Vereine aufgewertet werden können.

Wenn Spieler im Laufe der Saison Team der Woche und Mann des Spiels werden, steigen auch ihre OTW-Gegenstände auf.

Neu in FUT 22 sind OTW-Gegenstände auch für ein „Wins to Watch“-Upgrade geeignet. Dabei handelt es sich um einen einmaligen +1 In-Form-Boost, den ein OTW-Gegenstand erhält, wenn sein neuer Verein ab dem 1. Oktober fünf der nächsten zehn Spiele in der heimischen Liga gewinnt!

In FUT 21 gab es 22 OTW-Gegenstände für Team 1 und 2. Dieses Jahr werden zur Feier eines erstaunlichen Transferfensters 6 zusätzliche OTW-Gegenstände für Team 1 und 2 zur Verfügung gestellt, insgesamt also 28. Zwei Gruppen von 3 OTW-Gegenständen werden durch Mini-Freigaben an Sonntagen zu ihrem jeweiligen Team stoßen, wie in der Tabelle unten dargestellt.

Leistungsabhängige Programme

Ein häufiges Feedback zu leistungsbasierten Programmen wie Team der Woche, Mann des Spiels oder Spieler des Monats ist, dass ihre Bewertungen im Laufe des Jahres hinter den Bewertungen von Gegenständen zurückbleiben, die im Rahmen von Kampagnen veröffentlicht werden. Die Verbindung von FUT mit der realen Welt des Fußballs ist ein Teil dessen, was diesen Modus so besonders macht. Damit diese Programmveröffentlichungen besser zum Fußballereignis passen, werden im Laufe des Jahres einige Anpassungen am leistungsbasierten Programmen vorgenommen.

FUT-Helden

Die FUT-Helden kommen zu FUT 22. Feiert einige der denkwürdigsten Spieler des Fußballs mit FUT Helden-Gegenständen, die die unvergesslichen Momente repräsentieren, die sie zu Fan-Lieblingen gemacht haben.

Alle 19 FUT-Helden werden ab dem weltweiten Start am 1. Oktober in FUT verfügbar sein und für die gesamte Dauer von FUT 22 dort bleiben. Es kann sein, dass zusätzliche Versionen als Teil ausgewählter FUT 22-Kampagnen und -Programme zur Verfügung gestellt werden.

Preview Packs

Nach der positiven Resonanz der Fans auf ihre Einführung in FIFA 21 werden die Preview Packs in FIFA 22 auf PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Stadia und PC verfügbar sein. Preview Packs sind ein Pack-Typ, der es euch ermöglicht, alle darin enthaltenen spezifischen Gegenstände zu sehen. Sobald ihr gesehen habt, was in dem Pack enthalten ist, könnt ihr es entweder mit FUT-Münzen oder FIFA-Punkten kaufen.

Zum Start könnt ihr Folgendes erwarten:

Das Premium Gold Pack wird für die Preview mit einem 24-Stunden-Refresh-Timer neben der Nicht-Preview-Version verfügbar sein.

Das Premium Silver Pack wird für die Vorschau mit einem 24-Stunden-Refresh-Timer neben der Nicht-Vorschau-Version verfügbar sein.

EA Play-Mitgliedervorteile

In diesem Jahr wird das Angebot für EA Play**-Mitglieder erweitert. Zusätzlich zur 10-stündigen Early Access-Testphase und 10 Prozent Mitgliederrabatt auf FIFA-Punkte und andere digitale EA-Einkäufe erhalten Mitglieder saisonale Boosts in FUT, saisonale VOLTA COINS und Bekleidungsgegenstände in VOLTA FOOTBALL sowie monatliche FUT-Stadionanpassungsgegenstände während der Saison.

FUT Pre-Season-Belohnungen

Spieler, die für Pre-Season Rewards aus der FUT 22 Pre-Season-Kampagne berechtigt waren, erhalten diese bis zum 12. Oktober 2021. FUT 22-Belohnungen müssen bis zum 12. November 2021 eingelöst werden, indem man sich in FUT 22 einloggt.

Companion App

Beginnt eure FUT 22-Reise mit der FUT Companion App, die am 22. September für das Internet und am 23. September für Mobiltelefone veröffentlicht wird. Spätestens am 17. Oktober können Spieler die FUT Companion App nutzen, ohne sich in das komplette Spiel einzuloggen.

FIFA 22 erscheint weltweit am 1. Oktober 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia und PC.