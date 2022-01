FIFA 22: EA SPORTS veröffentlicht das Team of the Year

EA SPORTS veröffentlicht das FIFA 22 Team of the Year

Electronic Arts gibt das EA SPORTS FIFA 22 Team of the Year bekannt. Mehr als 7 Millionen Fans aus aller Welt nahmen vom 10.-17. Januar an der Abstimmung teil und wählten ihre Lieblingsspieler aus einer Liste mit 80 Nominierten aus, um die diesjährige Startelf zu bestimmen. Die Team of the Year-Spieleritems sind ab der kommenden Woche im Spielmodus FIFA Ultimate Team erhältlich. Los geht’s mit den Stürmern am Freitag, den 21. Januar 2022.

„Das EA SPORTS FIFA Team of the Year bildet die Meinung von Millionen von Fußballfans authentisch ab. Sie bewerten die besten Spieler der Welt und wählen die, die ihrer Meinung nach im Fußballjahr 2021 am wichtigsten waren“, sagt David Jackson, VP of Brand bei EA SPORTS FIFA. „Wir sind jedes Jahr begeistert über das Engagement unserer globalen Fußball-Community. Und es ehrt uns, ihre gewählte Elf in FIFA 22 präsentieren zu können.“

Millionen von Fußballfans aus aller Welt haben die beste Elf des Fußballjahrs 2021 gewählt. Im von den Fans gewählten EA SPORTS FIFA 22 Team of the Year stehen Spieler aus der Bundesliga, der Premier League und der Ligue 1. Unten findet sich das komplette Team mit den realen Statistiken aller Spieler.

EA SPORTS FIFA 22 TEAM OF THE YEAR

Alle realen Statistiken mit Unterstützung von Stats Perform

Stürmer

Kylian Mbappé (FRA) – Paris St. Germain: Im März 2021 wurde Kylian Mbappé der jüngste Spieler aller Zeiten, dem 100 Tore in der französischen Ligue 1 gelangen. Im Dezember 2021 wurde der französische Stürmer zum jüngsten Spieler aller Zeiten, dem 100 Tore für nur einen Verein (Paris St. Germain) gelangen.

Robert Lewandowski (POL) – Bayern München: Robert Lewandowski erzielte die meisten Treffer aller Spieler in den fünf europäischen Top 5-Ligen in 2021 (43) und stellte dabei einen neuen Bundesliga-Rekord auf.

Lionel Messi (ARG) – Paris St. Germain: Lionel Messi wurde zum besten Spieler der Copa America 2021 ernannt und gewann diese Trophäe zum zweiten Mal nach 2015. Damit ist er der vierte Spieler, der zweimal mit diesem Award ausgezeichnet wurde und erst der zweite Argentinier nach Manuel Seoane (1925 und 1927).

Mittelfeldspieler

Kevin De Bruyne (BEL) – Manchester City: Kevin De Bruyne kreierte 3,7 Chancen pro 90 Minuten in der Premier League im Jahr 2021 – die beste Quote aller Spieler im Wettbewerb (min. 500 Minuten gespielt).

Jorginho (ITA) – Chelsea: Jorginho verzeichnete bei der Europameisterschaft 2021 für Italien 25 Ballgewinne, die meisten aller Spieler bei einem Turnier.

N’Golo Kanté (FRA) – Chelsea: N’Golo Kanté kam auf 1,8 Ballgewinne pro 90 Minuten in allen Wettbewerben für Chelsea in 2021 – der beste Wert aller Spieler mit mindestens 2.000 gespielten Minuten für den Verein.

Verteidiger

João Cancelo (POR) – Manchester City: João Cancelo brachte die meisten Pässe aller Außenverteidiger in Europas Top 5-Ligen an (2403).

Rúben Dias (POR) – Manchester City: Rúben Dias ging in 32 von 39 gespielten Ligapartien als Sieger vom Platz – die meisten für einen Verteidiger in Europas Top 5-Ligen.

Marquinhos (BRA) – Paris St. Germain: Marquinhos komplettierte 2901 von 3131 versuchten Pässen in allen Wettbewerben für Paris St. Germain in 2021 – mehr als jeder andere Spieler des Vereins.

Achraf Hakimi (MAR) – Paris St. Germain: Achraf Hakimi kommt auf 151 Ballberührungen im gegnerischen Strafraum in Ligapartien in 2021 und damit auf mehr als jeder andere Verteidiger in Europas Top 5-Ligen über das gesamte Jahr.

Torhüter

Gianluigi Donnarumma (ITA) – Paris St. Germain: Gianluigi Donnarumma wurde bei der Europameisterschaft zum Spieler des Turniers ausgezeichnet. Damit ist er der einzige Torhüter, der diesen Award gewonnen hat.

EA SPORTS FIFA 22 wird von EA Vancouver und EA Romania entwickelt und ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (Origin und Steam), Google Stadia, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Die FIFA 22 Legacy Edition erscheint für Nintendo Switch.