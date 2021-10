FIFA 22: Electronic Arts verkündet rekordverdächtigen Start

Electronic Arts hat sich in einem Blogbeitrag von Cam Weber, Group GM bei EA SPORTS, an die weltweite Fußball-Community gewandt. Darin verkündet er, dass sich seit dem Start von FIFA 22 rekordverdächtige 9,1 Millionen Spieler dem Spiel angeschlossen haben, 7,6 Millionen Ultimate Team-Kader erstellt und 460 Millionen Matches gespielt wurden.

Die Authentizität von FIFA 22 liegt EA ganz besonders am Herzen, die mit über 300 Lizenzpartnern gewährleistet wird und auch in der Zukunft auf diesem hohen Niveau bleiben soll.

„Durch den jahrelangen Aufbau unserer globalen Franchise wissen wir auch, dass Authentizität für das Erlebnis entscheidend ist. Deshalb konzentrieren wir uns so sehr auf die kollektive Stärke von über 300 einzelnen Lizenzpartnern, die uns Zugang zu mehr als 17.000 Athleten in über 700 Mannschaften, in 100 Stadien und über 30 Ligen auf der ganzen Welt verschaffen. Wir investieren kontinuierlich in die Partnerschaften und Lizenzen, die für die Spieler am bedeutsamsten sind. Aus diesem Grund ist unser Spiel der einzige Ort, an dem man authentisch in der UEFA Champions League, der UEFA Europa League, den CONMEBOL Libertadores, der Premier League, der Bundesliga und LaLiga Santander und vielen anderen spielen kann. Die Breite unserer Partnerschaften und unser Ökosystem an lizenzierten Inhalten wird es uns ermöglichen, unsere EA SPORTS-Fußballspiele jetzt und in den kommenden Jahren so authentisch wie nie zuvor zu gestalten.“