FIFA 22: Erste Nominierten zum Team of the Year 2021 veröffentlicht

EA SPORTS FIFA 22 hat heute die ersten Nominierten zum Team of the Year 2021veröffentlicht.

Electronic Arts gab die ersten Nominierten für das Team of the Year 2021 von EA SPORTS FIFA bekannt.

Im Team of the Year von EA SPORTS FIFA können die Fans ihre Favoriten unterstützen, ihre Stimme für ihre Lieblingsspieler abgeben und die ultimative Startelf aus den 80 Nominierten zusammenstellen, die 2021 in der Fußballwelt die stärksten Leistungen gezeigt haben.

Letztes Jahr entschieden mehr als 10 Millionen Fanstimmen im Team of the Year über die endgültige Elf und die Liste der besten Spieler der Welt.

Die nominierten Spieler werden auf allen Social-Media-Channels von EA SPORTS FIFA bekanntgegeben, darunter Twitter, Instagram und Facebook.

So sieht der Zeitplan der Nominierten-Bekanntgabe aus:

Freitag, 7. Januar 2022, 17:00 Uhr: Nominierte Stürmer

Die Nominierten sind:

The forces up front ⚔️⁰

Samstag, 8. Januar 2022, 17:00 Uhr: Nominierte Mittelfeldspieler

Sonntag, 9. Januar 2022, 17:00 Uhr: Nominierte Verteidiger/Torhüter

Die Fans können im Abstimmungszeitraum von Montag, den 10. Januar 2022, 17:00 Uhr, bis 18. Januar 2022, 8:59 Uhr, ihre Startelf für das Team of the Year 2021 wählen und teilen. Die realen Fußballstatistiken aller Nominierten werden mit Unterstützung von Stats Perform bereitgestellt.

EA SPORTS FIFA 22 wird von EA Vancouver und EA Romania entwickelt und ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (Origin und Steam), Google Stadia, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Die FIFA 22 Legacy Edition erscheint für Nintendo Switch.