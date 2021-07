FIFA 22: Gerücht: Benutzerdefinierte Vereine im Karrieremodus

Autor:, in / FIFA 22

Laut einem Gerücht sollen in FIFA 22 benutzerdefinierte Vereine im Karrieremodus möglich sein.

In einer Pressemitteilung von EA Sports, wie von Push Square berichtet, hat der Entwickler angeblich die Existenz von benutzerdefinierten Vereinen im Karrieremodus von FIFA 22 bestätigt. In dieser Mitteilung wird ein neues „Create a Club“-Erlebnis angepriesen, was darauf hindeuten könnte, dass Spieler endlich eigene Vereine für den Karrieremodus zu erstellen könnten.

Die vagen Formulierungen sollten natürlich mit Vorsicht genommen werden. EA Sports wird weitere Informationen bis zur Veröffentlichung des Spiels im Oktober bekannt geben.

FIFA 22 soll auch ein „neu gestaltetes Gameplay“ im Straßenfußball-Modus Volta bieten, und Ultimate Team neue Karten namens Heroes einführen.

FIFA 22 wird am 1. Oktober 2021 für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC veröffentlicht.