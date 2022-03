FIFA 22: Squad Building Challenge mit FUT Birthday Mkhitaryan

In diesem Video stellen wir euch FUT Birthday Mkhitaryan vor und geben ein Deal or No Deal.

In FIFA 22 gibt es wieder regelmäßig neuen Content in Form von neuen Spielern aus Events oder sonstigen Spezialversionen. Wir nehmen uns die Spieler zur Brust und bewerten diese in einem First Look.

Wir hatten die Gelegenheit, Mkhitaryan auszuprobieren und haben ihn in 3 Spielen getestet. Gespielt wurde in der Elite Division in FIFA 22 und haben dazu ein Fazit geschlossen.

Deal or No Deal?! Im Video findet ihr die Antwort: