FIFA 22: Überblick zu VOLTA FOOTBALL

Die Neuerungen in FIFA 22 VOLTA FOOTBALL im Überblick zusammengefasst.

In FIFA 22 steht das Spiel mit Freunden und dem gemeinsamen Spaß im Mittelpunkt von VOLTA FOOTBALL. Das grundlegende Gameplay belohnt euch nun noch stärker, wenn ihr mit jeder Menge Flair spielt. Dafür sorgen neue Skills und eine neue Skill-Anzeige. Hinzu kommen noch mehr Vielfalt und noch mehr große Spielmomente mit Spezial-Fähigkeiten sowie zeitlich begrenzte Partyspiel-Turniere mit der VOLTA ARCADE. Darüber hinaus werden im gesamten Jahresverlauf mit VOLTA SAISONS neue Inhalte präsentiert.

Gameplay

Neue Skill-Anzeige

Wenn ihr die Skill-Anzeige mit eurem Team erhöht, kann euer nächstes Tor noch mehr wert sein. Mit folgenden Aktionen könnt ihr die Skill-Anzeige mit eurem Team füllen:

Ein Flair-Pass füllt die Anzeige um 100

Ein erfolgreicher Bandenpass bringt 200

Ein per Spezialbewegung überwundener Gegner bringt 300

Ein Beinschuss bringt 800

Eine Balleroberung bringt 100

Die Skill-Anzeige ist in 3 Abschnitte unterteilt. Jeweils 1.000 erzielte Punkte füllen einen Abschnitt.

Wichtiger Hinweis: Das Punktesystem ist nicht unbedingt endgültig. Es kann sich vor oder nach dem Release von FIFA 22 noch ändern.

Ist der erste Abschnitt gefüllt, liegt der Tor-Multiplikator bei x2. Heißt also, euer nächstes Tor zählt doppelt. Wer schon mal Hausregeln-Partien im Anstoßmodus gespielt hat, kennt dieses Prinzip vielleicht schon.

Der zweite Abschnitt verdreifacht den Torwert.

Der dritte Abschnitt vervierfacht ihn.

Diese Multiplikator-Tore sollen jeder Partie zusätzliche Spannung geben. Wenn ihr in den Schlusssekunden mit 3 Toren hinten liegt, könnt ihr trotzdem noch in allerletzter Sekunde gewinnen, indem ihr genug Skills einsetzt.

Spezial-Fähigkeiten

Die Spezial-Fähigkeiten sind neue, leicht auszuführende Fähigkeiten, die ihr in einem Spiel auslösen könnt und die für die Wende sorgen können. Egal ob ihr von überall auf dem Spielfeld krachende Schüsse bringen wollt, blitzschnell an Gegenspielern vorbeiziehen wollt oder fulminante Schulterrempler einsetzen wollt – die Spezial-Fähigkeiten machen es möglich und so funktionieren sie:

Wenn ihr euren Avatar erstellt, könnt ihr 1 von 3 einzigartigen Spezial-Fähigkeiten auswählen.

Über den Spielerrolle-Bildschirm könnt ihr jederzeit eure Spezial-Fähigkeit ändern.

Am Beginn einer Partie startet eure Spezial-Fähigkeit zunächst mit einem Cooldown.

Im Laufe der Zeit füllt sich eure Spezial-Fähigkeits-Anzeige unten auf dem Bildschirm langsam.

Für jede Fähigkeit gilt ein unterschiedlicher Cooldown-Timer.

Wenn eure Spezial-Fähigkeits-Anzeige voll ist, leuchtet und pulsiert sie, und ihr erhaltet auf dem Bildschirm den Hinweis, dass ihr eure gewählte Spezial-Fähigkeit durch Antippen von RB aktivieren könnt.

Nach dem Antippen ist eure Spezial-Fähigkeit für kurze Zeit aktiv. Nutzt sie also aus, solange es geht!

Nach einer kurzen Zeit endet eure Spezial-Fähigkeit und geht wieder in den Cooldown über. Nun müsst ihr warten, bis sich eure Spezial-Fähigkeits-Anzeige wieder gefüllt hat, um sie erneut einzusetzen.

Diese 3 Spezial-Fähigkeiten gibt es:

Power-Schuss

Pures Tempo

Aggressiver Zweikampf

Fähigkeitsbaum

Es stehen drei Pfade zur Auswahl:

Der Angriffspfad sorgt dafür, dass ihr den Ball immer besser im Tor unterbringen könnt. Wenn es darum geht, das Spiel aufzubauen und den Ball zurückzuerobern, müsst ihr euch aber mehr auf eure Freunde verlassen.

Der mittlere Pfad konzentriert sich auf die Ballverteilung und den Spielaufbau. Hier geht es um die Dribbling- und die Passwerte.

Im letzten Pfad geht es um das physische und defensive Spiel. Ihr könnt den Ballbesitz immer besser verteidigen und den Ball mit körperlicher Stärke zurückerobern.

VOLTA ARCADE

VOLTA ARCADE bietet euch eine völlig neue Art und Weise, FIFA online mit Freunden zu spielen. Dieser nur am Wochenende stattfindende Modus steht allen Spielern offen und umfasst entspannten Spielspaß. Freut euch mit bis zu 3 weiteren Spielern auf neue „Partyspiele“ wie Fußball-Tennis, Dodgeball und mehr. Und so funktioniert das Ganze:

Schließt euch mit 3 Freunden und/oder anderen Spielern aus der VOLTA FOOTBALL-Community zusammen.

Spielt ein Turnier mit 4 zufällig ausgewählten 2-gegen-2-Partyspielen und Partyspielen ohne Teilnahmebedingungen.

Holt euch für eure Leistungen in jedem Partyspiel Punkte.

Erzielt in allen 4 Partyspielen die meisten Punkte, um das Turnier zu gewinnen.

Für die Teilnahme erhaltet ihr VOLTA-MÜNZEN und VOLTA-SAISON-XP.

Beim Release des Spiels sind 8 Partyspiele verfügbar. Weitere werden nach dem Launch noch hinzukommen.

Dodgeball

Fußball-Tennis

Disco-Lava

Schnellschuss

Mauerball-K.O.

Team-Abstand

Schießstand

Eckenduell

VOLTA-MANNSCHAFTEN

VOLTA-MANNSCHAFTEN ist auch in FIFA 22 wieder dabei und bietet zahlreiche Verbesserungen und Updates.

Es gibt eine neue optimierte Möglichkeit, sich mit bis zu 3 Freunden online zu verbinden und zu spielen. Und ihr könnt auch 4-gegen-4 spielen, indem andere VOLTA FOOTBALL-Spieler spontan in eure Lobby kommen. Damit wurde der Fokus weiterhin darauf gelegt, VOLTA FOOTBALL online, mit anderen Spielern und gegen andere Spieler zu spielen.

4-gegen-4 mit Online-Fokus

Spielt 4-gegen-4-Kleinfeldfußball mit bis zu 3 Freunden oder entscheidet euch für Spontanspiele und schließt euch mit anderen Mitgliedern der VOLTA FOOTBALL-Community zusammen.

Neue Lobby und zusätzliche Kader-Updates

Die neue Lobby dient nicht nur als Ausgangspunkt der Spielersuche, sondern auch als Treffpunkt für euch und eure Freunde. Ladet eure Freunde in eure Lobby ein und verfolgt die Änderungen ihrer Spezial-Fähigkeiten oder die Echtzeit-Updates ihres Aussehens, während sie sich im Shop nach den neuesten Outfits umsehen.

Freunde-Widget

Greift schnell auf eure Freundesliste zu, um Freunde in eure Lobby einzuladen.

Habt ihr kürzlich ein Spontanspiel mit einem Mitspieler gespielt, mit dem ihr noch nicht befreundet seid? Über „Kürzliche Mitspieler“ könnt ihr ihm eine Freundschaftsanfrage schicken.

Jeder, der in der Party ist, kann einen Freund einladen. Der Gastgeber benötigt also keine komplette Gruppe, um loszulegen.

Spielmodi ändern

Haltet eure Lobby zusammen und wechselt mühelos zwischen VOLTA-MANNSCHAFTEN und VOLTA ARCADE, ohne Gruppen auflösen und Einladungen erneut senden zu müssen.

Mehr Infos auf der Spielerkarte

Die Spielerkarten zeigen nun die eingesetzte Spezial-Fähigkeit jedes Spielers an, damit das Team vor seiner nächsten Partie taktische Umstellungen vornehmen kann.

Die Spieler-Karten zeigen in der Lobby außerdem weitere Statusinfos an, beispielsweise ob ein Spieler gerade Anpassungen oder Käufe durchführt.

Aufgaben-Tracker

Werft einen kurzen Blick auf den Aufgaben-Tracker, um euch vor eurer nächsten Partie eure nächsten Wochenziele anzuschauen.

VOLTA-SAISONS

VOLTA-SAISONS ist eine neue Methode, mit der Inhalte im gesamten Verlauf von VOLTA FOOTBALL 22 bereitgestellt werden. Die Saisons werden etwa alle 6 Wochen aktualisiert und enthalten eine Vielzahl neuer Inhalte:

Saisonale Spielumgebungen

Saisonale Outfit-Kollektionen

Saisonale Fortschritts-Freischaltungen

Wöchentliche Aufgaben

VOLTA-SAISONS-Lobby-Spielumgebung

In jeder Saison habt ihr die Gelegenheit, in VOLTA FOOTBALL neue Inhalte durch das normale Gameplay freizuschalten. Wenn ihr Partien spielt und Wochenziele abschließt, erhaltet ihr Saison-XP, mit denen ihr in der Saison aufsteigen und einzigartige Saisoninhalte freischalten könnt, die nur über XP-Boni verdient werden können.

Einen großen Teil der erhaltenen VOLTA-MÜNZEN erhaltet ihr durch die Saison-XP-Freischaltungen. Also meistert unbedingt eure Aufgaben!

Aus VOLTA FOOTBALL 22 entfernte Inhalte

Spielerverpflichtung

Chemie

Einzelspieler-Storymodus (Das Debüt)

Solo-Onlinespiel

FIFA 22 wird am 1.Oktober 2021 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Stadia, PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht.