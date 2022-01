FIFA 22: Untersuchungen wegen Hacking-Vorfällen eingeleitet

Laut The Mirror berichten einige prominente Streamer und Ultimate Team-Spieler von teilweise erfolgreichen Hacking-Versuchen auf ihre FIFA 22-Konten. Infolge der Hacks seien ihre Ultimate Team-Accounts komplett leergeräumt gewesen und wertvolle Spielerkarten sowie Münzen verschwunden.

Die Hacker sollen durch das Bereitstellen eines Gamertags oder einer PSN-ID mit Verknüpfung zu einem EA-Konto, die Live-Chat-Berater von EA Help davon überzeugt haben, mit diesen Konten verknüpfte E-Mail-Adressen auszuhändigen oder zu ändern und Passwörter zurückzusetzen.

Auf Twitter kündigte Fut Donkey, einer der betroffenen Ultimate Team-Spieler, rechtliche Schritte gegen Electronic Arts an:

Ein Sprecher von EA Sports erklärte gegenüber The Mirror, dass man sich der jüngsten Problematik mit Versuchen von Kontoübernahmen bewusst sei und diese aktuell untersuche.

People spam the livechat asking to change my account details until some incompetent advisor finally gave them the account pic.twitter.com/jqOoKKcv6s

— FUT Donkey (@FUTDonkey) January 5, 2022