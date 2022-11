FIFA 23: 85+ TOTW Spielerwahl, bringt das was?

Autor:, in / FIFA 23

In diesem Video zu FIFA 23 stellen wir euch die SBC zu 85+ TOTW vor und zeigen euch, ob es sich überhaupt lohnt.

Die Squad Building Challenge in FIFA 23 garantiert euch einen 85+ Team of the Week Spieler von Woche 1 bis 6. Doch lohnt sich das überhaupt?

FIFA 23 ist nun schon seit über einem Monat auf dem Markt und fast täglich kommen neue Squad Building Challenges ins Spiel. Doch nicht jede neue SBC ist auch gleichzeitig sinnvoll! Warum? Das erfahrt ihr im folgenden Video:

