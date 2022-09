FIFA 23: Das sind die Top 25-Bundesliga-Spieler

Autor:, in / FIFA 23

Die Top 25-Bundesliga-Spieler in EA SPORTS FIFA 23 wurden von Electronic Arts enthüllt. Hier gibt es die vollständige Auflistung der Top 25 Spieler!

Electronic Arts freut sich, im Rahmen des großen Ratings Reveal heute die 25 besten männlichen Spieler der Bundesliga in EA SPORTS FIFA 23 bekannt zu geben.

Die Liste führt ein Quintett an Spielern des FC Bayern Münchens an, gefolgt vom Spieler der Saison, Christopher Nkunku von RB Leipzig. Vom Europa League-Sieger Eintracht Frankfurt ist Torhüter Kevin Trapp vertreten und von Borussia Dortmund findet sich neben bekannten Namen wie Marco Reus, Niklas Süle, Jude Bellingham und Mats Hummels auch Neuzugang Sébastien Haller in der Liste wieder:

Spieler Verein Rating Manuel Neuer FC Bayern München 90 Sadio Mané FC Bayern München 89 Joshua Kimmich FC Bayern München 89 Thomas Müller FC Bayern München 87 Leon Goretzka FC Bayern München 87 Christopher Nkunku RB Leipzig 86 Kevin Trapp Eintracht Frankfurt 86 Kingsley Coman FC Bayern München 86 Yann Sommer Borussia M’gladbach 85 Patrik Schick Bayer 04 Leverkusen 85 Marco Reus Borussia Dortmund 85 Niklas Süle Borussia Dortmund 85 Serge Gnabry FC Bayern München 85 Matthijs de Ligt FC Bayern München 85 Péter Gulácsi RB Leipzig 85 Jude Bellingham Borussia Dortmund 84 Lucas Hernández FC Bayern München 84 Alphonso Davies FC Bayern München 84 Mats Hummels Borussia Dortmund 84 Koen Casteels VfL Wolfsburg 84 Leroy Sané FC Bayern München 84 Moussa Diaby Bayer 04 Leverkusen 84 Konrad Laimer RB Leipzig 83 Sébastien Haller Borussia Dortmund 82 Timo Werner RB Leipzig 82

In den kommenden Tagen setzt EA SPORTS die Bekanntgabe der besten Spieler fort: Mit dabei sind u.a. die Serie A- und Ligue 1-Spieler, die besten Passgeber und die Juwelen für den Karrieremodus. Am Ende der Woche werden die 1.000 besten Profis in der Datenbank enthüllt und die Fans aus aller Welt können mit der Diskussion über ihre Lieblingsprofis loslegen.

Freitag, 16. September: Serie-A-Spieler, Ligue-1-Spieler und Spieler mit dem größtem Karrieremodus-Potenzial

Serie-A-Spieler, Ligue-1-Spieler und Spieler mit dem größtem Karrieremodus-Potenzial Samstag, 17. September: Beste Passgeber und beste Dribbling-Profis

Beste Passgeber und beste Dribbling-Profis Sonntag, 18. September: Komplette Datenbank, schnellste Profis und Karrieremodus-Juwelen

Die Werte der weiblichen Profis werden am 23. September bekanntgegeben. Sie geben den Fans neue Infos zur authentischen Integration der Frauenligen in FIFA 23. Weitere Infos dazu folgen in Kürze.