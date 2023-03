FIFA 23: EA SPORTS kooperiert mit National Womens Soccer League

Electronic Arts freut sich, eine Partnerschaften mit der National Women’s Soccer League (NWSL), der Frauen-Profiliga in den USA und der National Women’s Soccer League Players Association (NWSLPA) für FIFA 23 bekannt zu geben.

Diese Partnerschaften sind ein wichtiger Teil des kontinuierlichen Engagements von EA SPORTS, den Frauenfußball aufzuwerten und authentisch zu repräsentieren.

„Die Integration der NWSL in EA SPORTS FIFA 23 ist ein monumentaler Meilenstein für die Liga, die Spielerinnen und Millionen von Fußballfans auf der ganzen Welt, da wir weiterhin die Grenzen des Frauenfußballs verschieben“, sagte Jessica Berman, Commissioner der NWSL. „Die Athletinnen, die in der NWSL zu Hause sind, gehören zu den besten der Welt, und wir freuen uns über die Möglichkeit, ihr Talent durch dieses einzigartige Spielerlebnis weiter zu präsentieren. Wir können es kaum erwarten, dass die Fans anfangen zu spielen, und wir freuen uns darauf, die Spieler und die Liga weiter zu feiern, wenn wir am 25. März unsere 11. Saison eröffnen.“