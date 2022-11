FIFA 23: EA SPORTS präsentiert den ultimativen FIFA-Soundtrack

Autor:, in / FIFA 23

Electronic Arts kündigt heute den ultimativen FIFA-Soundtrack an, der in Zusammenarbeit mit Spotify nach einer ganzen Woche voller Nominierungen aus allen Ecken der Welt zusammengestellt wurde.

Der Ultimative FIFA-Soundtrack spiegelt den Weltfußball perfekt wider und umfasst eine noch nie dagewesene Zahl von 100 Lieder aus allen FIFA-Titeln der letzten 25 Jahre.

Von den 100 auf Spotify veröffentlichten Liedern, werden die 40 Lieder, die am meisten gestreamt wurden, zur Veröffentlichung des „FIFA World Cup“-Updates am 9. November einen erneuten Auftritt in EA SPORTS FIFA 23 feiern.

„Ein ganzes Vierteljahrhundert lang war EA SPORTS FIFA die beliebteste Anlaufstelle für neue Musik von aufsteigenden Künstlern und berühmten Superstars. Jeder Fan hat sein eigenes Lieblingslied aus der Fülle an Liedern, die in FIFA zur Verfügung stehen und diese Playlist stellt eine Ehrung all dieser Musik dar, die für Generationen von Spielern die Definition von Entdeckung, Vielseitigkeit und Exzellenz dargestellt hat“, sagt Steve Schnur, Präsident Musik bei EA. „Ursprünglich sollten FIFA-Soundtracks die weltweite Kultur widerspiegeln. Doch dann begannen sie selbst damit, Einfluss auf eben diese Kultur zu nehmen. Der ultimative FIFA-Soundtrack macht deutlich, wie und warum sie selbst zum Teil der Kultur geworden sind.“

Am 2. November forderte EA SPORTS FIFA die Spieler aller Generationen dazu heraus, ihre Lieblingslieder der Spiele zu nominieren und so den ultimativen FIFA-Soundtrack zu erschaffen.

Die Partnerschaft mit Spotify ermöglichte es EA SPORTS, über 1.000 Lieder aus dem FIFA-Soundtrackkatalogs an einem Ort anhörbar zu machen und die Lieder, die bis zum 7. November am meisten gestreamt wurden, dann zu einem Teil der endgültigen Liste mit insgesamt 100 Liedern zu machen.

Dies sind die Top 5 der meistgehörten EA SPORTS FIFA-Songs auf Spotify:

Glass Animals – Heat Waves Avicii – The Nights Billie Eilish – you should see me in a crown Imagine Dragons – On Top Of The World Bad Bunny, Bombe Estéreo – Ojitos Lindos

Über 330 Millionen Playlists enthalten mindestens einen Song aus einem FIFA-Soundtrack der Vergangenheit und Gegenwart.

Zusätzlich dazu schließen sich, kurz nach ihrer erfolgreichen Welttournee, die Gorillaz mit EA SPORTS FIFA zusammen, um die Veröffentlichung ihres neusten Lieds „Baby Queen“ gebührend zu feiern. Mit dem FIFA World Cup am Horizont können sich Fans auch auf ein eigenes Gorillaz-Trikot freuen, welches am 17. November in FIFA Ultimate Team enthüllt werden wird.