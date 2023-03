FIFA 23: EA SPORTS unterstützt Viva con Agua zum Weltwassertag

EA SPORTS veröffentlicht auch in diesem Jahr zum Weltwassertag gemeinsam mit der deutschen NGO Viva con Agua ein exklusives FIFA Ultimate Team-Trikot in EA SPORTS FIFA.

Zusammen mit der brasilianischen Künstlerin Mari Pavanelli wurde das Trikot entworfen, welches bis zum 28. März in FIFA Ultimate Team verfügbar sein wird und über das Erreichen der Objectives erspielt werden kann.

Der Weltwassertag macht darauf aufmerksam, dass der Zugang zu sauberem Wasser kein Privileg, sondern ein Menschenrecht ist. Viva con Agua lebt für die Vision „Wasser für alle – alle für Wasser“ und hat sich zum Ziel gesetzt, allen Menschen einen Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen. Dafür unterstützt Viva con Agua Wasserprojekte in Ländern des globalen Südens wie Äthiopien, Uganda oder Südafrika.

Auch in Zukunft wird EA SPORTS mit Viva con Agua Trinkwasser unterstützen: Am 03. Mai 2023 steht mit Play4Water ein Stream mit vielen bekannten Persönlichkeiten an. Robby Hunke, Imke Salander und Niko Backspin leiten durch den Abend. Vier prominent besetzte Teams werden im Fußball auf dem Platz und an der Konsole gemeinsam für den guten Zweck antreten.