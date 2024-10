FIFA 23: Gericht: Ultimate Team Packs kein Glücksspiel

Electronic Arts konnte vor dem österreichischen Oberlandesgericht einen wichtigen Sieg bezüglich der in FIFA 23 erhältlichen Ultimate Team Packs einfahren.

Das Gericht kam nach Prüfung des österreichischen Glücksspielgesetzes zu dem Schluss, dass es sich bei Ultimate Team Packs in FIFA 23 nicht um Glücksspiel handelt, da der betreffende Spieler diese nicht in der Absicht erworben habe, Gewinn zu erzielen.

Darüber hinaus stellte das Gericht fest, dass FIFA Ultimate Team Packs nicht isoliert vom Spiel selbst betrachtet werden können. Bei FIFA handele es sich nicht um Glücksspiel, sondern um ein auf Fähigkeiten basierendes Spiel.

Zuvor waren verschiedene Gerichte des Landes zu unterschiedlichen Urteilen bezüglich Lootboxen in Spielen gekommen. Da das Oberlandesgericht das bisher höchste Gericht des Landes ist, welches ein Urteil zur Thematik gesprochen hat, hält Electronic Arts die Entscheidung für richtungsweisend:

„Dies ist eine richtungsweisende Entscheidung des Oberlandesgerichts Wien und folgt ähnlichen erstinstanzlichen Entscheidungen anderer österreichischer Gerichte in den letzten Monaten“, so EA in einer Erklärung.

„Wir gestalten unsere Spiele so, dass sie Auswahl, Fairness, Wert und Spaß bieten, und wir freuen uns über die Feststellung des Gerichts, dass FUT-Packs kein Glücksspiel sind und dass die Spieler sie im Allgemeinen nicht erwerben, um einen Gewinn zu erzielen, sondern einfach als Teil des Spiels.“

„EA ist nach wie vor der Meinung, dass optionale Käufe im Spiel, wenn sie richtig gemacht werden, eine wichtige Rolle dabei spielen, den Spielern die Wahl zu lassen, wie sie sich mit einem Spiel beschäftigen wollen. Dieses Urteil erkennt zu Recht an, dass Ausgaben immer optional sind und die meisten Spieler sich dafür entscheiden, gar nichts auszugeben.“