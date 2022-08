FIFA 23: Marvel Fussballhelden in Ultimate Team

Autor:, in / FIFA 23

EA SPORTS und Marvel Entertainment bringen gemeinsam Fussballhelden in FIFA 23 Ultimate Team zurück

Electronic Arts und Marvel Entertainment geben heute eine Zusammenarbeit bekannt, mit der in EA SPORTS FIFA 23 neue FIFA Ultimate Team (FUT) Heroes den Rasen betreten, welche von von Marvel-Comics inspiriert und gestaltet wurden. Die Zusammenarbeit zweier der größten Entertainment-Marken der Welt bringt einige der größten Fanlieblinge der Fußballwelt ins Spiel und feiert ihren überdimensionalen Kultstatus mit den fantastischen Zeichnern von Marvel.

Die Zusammenarbeit umfasst auch weitere Deko-Items zu den Heroes-Fanlieblingen, die als von Marvel inspirierte Helden verewigt wurden. Das Angebot umfasst Choreos, Trikots, Bälle und mehr*. Darüber hinaus wird es demnächst ein Online-Marvel-Heroes-Comicbuch sowie von Marvel verfasste Biografien geben. Eine limitierte physische Auflage wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden. Mehr Informationen zu den Ingame-Deko-Items und zur Verfügbarkeit des Comicbuchs werden vor der Vorweihnachtszeit bekannt gegeben.

Spieler und Spielerinnen, welche die EA SPORTS FIFA 23 Ultimate Edition bis zum 21. August vorbestellen, erhalten neben diversen anderen Ingame-Vorteilen auch ein zeitlich begrenztes FIFA World Cup-Hero-Item.

EA SPORTS produziert die FIFA-Reihe seit 30 Jahren und ermöglicht es den Fans mit absoluter Authentizität, die größten Ligen, Vereine und Profis der Fußballwelt mit State-of-the-Art-Gameplay und überragendem Realismus zu übernehmen.

Im Juli 2022 veröffentlichte Electronic Arts Einzelheiten zu EA SPORTS FIFA 23, das am 30. September weltweit erscheint. Das Spiel enthält Updates der bahnbrechenden HyperMotion2-Next-Gen-Gameplay-Technologie, die jeden Moment auf dem Rasen auf ein ganz neues Niveau bringt, und vieles mehr. Mit 300 individuellen Lizenzpartnern, mehr als 19.000 Profis, 700 Teams, 100 Stadien und über 30 Ligen aus aller Welt ist FIFA 23 der Ort, an dem die Fans in legendären Wettbewerben wie der UEFA Champions League, der UEFA Europa League, der UEFA Europa Conference League, der Premier League, der Bundesliga, der LaLiga Santander, der CONMEBOL Libertadores und der CONMEBOL Sudamericana antreten können.

FIFA 23 wird von EA Vancouver und EA Romania entwickelt und erscheint am 30. September weltweit für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Stadia, PlayStation 4 und Xbox One. Der Vorabzugriff für die FIFA 23 Ultimate Edition beginnt am 27. September 2022. FIFA 23 kann ab jetzt vorbestellt werden.