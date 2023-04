FIFA 23: Neue Retro-Trikots verfügbar

EA SPORTS veröffentlicht neue Retro-Trikots, mit denen Fans die ruhmreiche Geschichte ihrer Lieblingsvereine in FIFA 23 noch stärker feiern können.

Mit diesen legendären Trikots können die Fans Fußballgeschichte aus aller Welt erleben: Von den Trikots, in denen Borussia Dortmund 1975/76 erstmals in die Bundesliga aufstieg, bis hin zu den Trikots, in denen Manchester City 1969/70 als erster Verein den Europapokal und den nationalen Pokal in einer Saison gewann.

Folgende Retro-Trikots finden sich ab sofort in FIFA 23:

FC Porto 1906/07 Dieses Trikot repräsentiert einen besonderen Moment in der Geschichte des FC Porto. Nachdem man 1906 zu neuem Leben erweckt worden war, spielte man die Saison in diesem zeitlosen Trikot.

Club Atlético Independiente 1948/49 Club Atlético Independiente triumphierte in der Saison 1948/49 in diesem Trikot in der Primera Division. Bei den Fans ist es auch heute noch unvergessen.

Tottenham Hotspur 1960/61 Dieses Heimtrikot trug Tottenham Hotspur, als man in der Saison 1960/61 das Double aus First Division und FA Cup gewann.

Celtic 1967/68 Celtic trug dieses klassische Trikot bei seinem legendären Quintupel aus der Saison 1967/68, als man die Scottish Premiership, den schottischen Pokal, den schottischen Ligapokal, den Glasgow Cup und den Europapokal gewann.

Manchester City 1969/70 Manchester City trug dieses Trikot in der Saison 1969/70, in der man als erster Verein überhaupt einen Europapokal und einen nationalen Pokal in derselben Saison holen konnte.

Atlético Madrid 1974/75 In diesem berühmten rotweiß-gestreiften Trikot gewann Atlético Madrid in der Saison 1974/75 den Weltpokal.

Borussia Dortmund 1975/76 Dieses legendäre Trikot trug der Verein in jener historischen Saison, in der man endlich in die Bundesliga aufstieg.

FC Chelsea 1981/82 Das Nadelstreifentrikot ist untrennbar mit zahlreichen Vereinslegenden wie Colin Lee, Peter Osgood oder Ray Wilkins verbunden.

FC Liverpool 1984/85 Liverpool trug dieses unvergessene Trikot in der Saison 1984/85, als man die Division 1 und den UEFA-Pokal gewann.

Leeds United 1992/93 In diesem Trikot konnte der Verein den Titel in der First Division gewinnen.

Rangers 1995/96 In diesem berühmten Trikot konnten die Rangers die achte schottische Meisterschaft in Folge gewinnen. Es war ein unvergessener Moment für alle Rangers-Fans.

Paris Saint-Germain 1996/97 Dieses Trikot trug PSG in der Saison 1996/97, als man die Trophee des Champions und den UEFA-Pokal gewann.

Olympique Lyon 2001/02 Dieses Trikot trug Lyon in der historischen Saison 2001/02, als man die erste von insgesamt sieben Meisterschaften in Folge gewann.

Real Madrid 2006/07 Dieses Trikot erreichte seinerzeit sofort Legendenstatus. Bis heute inspiriert es die neuesten Trikots des Vereins.

Juventus 2017/18 Das berühmte Juventus-Trikot aus der Saison 2017/18 ist zwar noch gar nicht so alt, aber es wurde in einer Saison, in der Juventus die Serie A und die Coppa Italia gewann, von zahlreichen Weltstars getragen.