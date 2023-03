FIFA 23: Top 10 Ratings der National Womens Soccer League verkündet

Autor:, in / FIFA 23

EA SPORTS veröffentlicht die FIFA 23-Werte für alle 12 Teams in der National Women’s Soccer League (NWSL). Die Teams sind ab 15. März auf allen Plattformen verfügbar.

Fans können nun einen genaueren Blick auf ihre Lieblingsspielerinnen aus der NWSL werfen und erfahren, wie sie im Vergleich zu den Ligabesten abschneiden. Von Alex Morgan bis Sophia Smith sind alle Spitzenspielerinnen der Liga vertreten. Hier sind die zehn Spielerinnen mit den besten Werten:

Alex Morgan, 90 – San Diego Wave FC Debinha, 88 – Kansas City Current Rose Lavelle, 87 – OL Reign Sophia Smith, 87 – Portland Thorns FC Mallory Swanson, 87 – Chicago Red Stars Christen Press, 86 – Angel City FC Megan Rapinoe, 86 – OL Reign Becky Sauerbrunn, 86 – Portland Thorns FC Kailen Sheridan, 85 – San Diego Wave FC Alyssa Naeher, 85 – Chicago Red Stars

Ab dem 15. März können Fans aus aller Welt alle 12 NWSL-Teams im Anstoßmodus, im Turniermodus, in 1-gegen-1- oder Koop-Saisons sowie in Online-Freundschaftsspielen erleben. Ferner wird es in FIFA 23 auch 4 NWSL-Stadien sowie authentische Trikots, Starheads, Trophäen und Torjubel geben.

Anfang dieser Woche kündigte EA SPORTS Partnerschaften mit der NWSL und der NWSLPA an, die an das anhaltende Ziel anknüpfen, den Frauenfußball weiter zu fördern und authentisch zu repräsentieren. Diese neue Integration versorgt alle Sport- und Gaming-Fans mit Inhalten, die auch außerhalb der Spieltage mehr mit ihren Lieblingsspielerinnen und Vereinen interagieren möchten.