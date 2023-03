FIFA 23: UEFA Womens Champions League und mehr verfügbar

Autor:, in / FIFA 23

UEFA Womens Champions League und National Womens Soccer League in EA SPORTS FIFA 23 verfügbar

EA SPORTS hat heute sein Engagement für den Frauenfußball mit der Aufnahme der UEFA Women’s Champions League (UWCL) K.O.-Phase und der amerikanischen National Women’s Soccer League (NWSL) in EA SPORTS FIFA 23 unterstrichen.

Die UEFA Women’s Champions League

Fans auf der ganzen Welt haben nun die Möglichkeit, sich mit einigen der besten Frauenklubs und -spielerinnen der Welt zu messen: Juventus F.C. Women, Real Madrid Femenino, Chelsea F.C. Women, Manchester City W.F.C., Olympique Lyonnais Féminin, Paris Saint-Germain Féminine, Arsenal W.F.C., VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt sind alle im Spiel verfügbar.

Die Spieler können in das Spiel einsteigen und die UWCL in den Anstoßmodi, Turniermodus und 1-gegen-1-Saisons sowie Koop-Saisons spielen. Im Spiel werden die Spieler eine authentische Darstellung der UWCL erleben können, mit der UWCL-Trophäe, der UWCL-Hymne, Broadcast-Overlays und Werbebanden.

Im vergangenen Herbst kündigte EA SPORTS eine mehrjährige Partnerschaft mit der UWCL an, die es beiden Parteien ermöglicht, den Frauenfußballfans auf der ganzen Welt ein noch eindrucksvolleres Erlebnis zu bieten.

Die National Women’s Soccer League

Auch für Fans der NWSL gibt es nun neue Möglichkeiten, die Teams und Spielerinnen der amerikanischen Profiliga zu erleben: Alle 12 NWSL-Teams sind auf allen Plattformen in den Anstoßmodi, Turniermodus, 1-gegen-1-Saisons sowie Koop-Saisons und Online-Freundschaftsspielen vertreten.

Im Turniermodus können die Fans die Saison mit einer Tabelle aus allen 12 Teams nachstellen und eine authentische Präsentation des Shields und der NWSL Championship Trophy erleben. Außerdem werden in FIFA 23 vier NWSL-Stadien verfügbar sein, zusammen mit authentischen Trikots, Starheads, Trophäen und Jubelgesten.

Die NWSL-Saison 2023 beginnt am Samstag, den 25. März 2023. Am Eröffnungswochenende der 11. NWSL-Saison sind alle 12 Teams im Einsatz. FIFA 23 wird von EA Vancouver und EA Romania entwickelt und ist weltweit für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PS4 und Xbox One erhältlich.