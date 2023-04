FIFA 23: Unsere Spielerwahlen zum Trophy Titans Event

Seit einigen Tagen gibt es in FIFA 23 ein komplett neues Event, was auf den Namen Trophy Titans hört. Dort befinden sich Spieler, die in ihrer aktiven Zeit als Fußballer mehrere Titel geholt haben, sei es national oder international. Namhafte Spieler wie Xavi, Owen, Ronaldo, Vieira, Forlan, Lahm, Luis Figo und viele mehr bekommen eine Trophy Titan Icon Karte. Der Vorteil an diesen Karten ist, dass sie egal in welches Team sie eingebaut werden auf Full Chemie kommen und somit im Teamaufbau keine Nachteile bekommen bzw. sich besser einbauen lassen.

Auch wir von XboxDynasty haben unser Glück versucht und bei der SBC mit 82+, 81+ und 80+ Spielerwahl mitgemacht. Das Ergebnis haben wir für euch im Video festgehalten. Für die Spielerwahl haben wir alle unsere untauschbaren Spieler aus dem Verein genommen und hofften auf einige Upgrades, die sich durchaus sehen lassen konnten.

Spielerwahl 82+ und 81+



Spielerwahl 80+



