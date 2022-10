FIFA 23: Wir öffnen 30 mal die 75+ Spielerwahl

Aktuell gibt es in FIFA 23 wieder die 75+ Squad Building Challenge. Dort könnt ihr eure Spieler aus dem Verein eintauschen, ihr braucht dazu 6 goldene Spielerkarten. Am besten nehmt ihr hierfür Low Rated Spieler, die ihr nicht benötigt und im Verein Platz wegnehmen.

Wir haben für diese Spielerwahl SBC alle unsere nicht vertauschbare Spieler aus dem Verein genommen und konnten somit 30-mal die SBC abschließen.

Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen, wer also reichlich Material im Verein liegen hat und ein paar Upgrades benötigt, kann sich überlegen diese SBC zu erledigen. Ihr bekommt somit zwar weitere nicht vertauschbare Spieler, könnt diese dann aber in weitere SBC stecken wie z.B. in die aktuelle HERO SBC oder in die Rulebreaker Karten.

Im folgenden Video zeigen wir euch unsere Ausbeute.

