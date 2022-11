FIFA 23: Wir öffnen die 81+- TOTW-Upgrades Packs aus der SBC

Autor:, in / FIFA 23

In diesem Video zu FIFA 23 öffnen wir für euch die 81+- TOTW-Upgrades Packs siebenmal und schauen, ob es sich lohnt.

Jeden Mittwoch um 19:00 Uhr unserer Zeit erscheint in FIFA 23 wöchentlich das heiß begehrte Team of the Week, kurz auch TOTW gennant.

In diesen TOTW sind immer die besten Spieler vertreten, die sich in der Liga durch ihre gute Leistung empfehlen konnten. Sei es durch Vorlagen, Tore, starke Abwehrleistung oder aber auch der Torwart der sein Team im Match gehalten hat.

Aktuell findet man bei FIFA 23 81+- TOTW-Upgrades Packs. Dort sind alle Spieler enthalten, die von Woche 1 bis 8 bereits als TOTW ausgezeichnet worden sind.

Wir haben die Squad Building Challenge für euch siebenmal abgeschlossen, umzuschauen, ob diese SBC einen Mehrwert bringt. Die SBC selbst ist recht billig und wir haben deswegen viele Spieler, die nicht handelbar sind in die SBC geworfen. Die erhaltenen TOTW sind auch nicht handelbar, doch fürs Team oder aber auch für weitere SBC sehr wertvoll. Übrigens machen die TOTW jetzt eine Pause und kommen erst zum neuen Jahr wieder zurück, da die Weltmeisterschaft in Katar ansteht.

Teilt uns doch eure Errungenschaften der TOTW-Upgrades Packs in den Kommentaren mit.

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den Xboxdynasty YouTube Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.