FIFA 23: World Cup Deep Dive Trailer veröffentlicht

Schaut euch jetzt den FIFA World Cup Deep Dive Trailer von EA SPORTS für FIFA 23 an.

In einem neuen FIFA World Cup Deep Dive Trailer gibt es jetzt erste Einblicke in den Weltmeisterschaftsmodus von EA SPORTS FIFA 23. Spielt die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft kostenlos in FIFA 23 ab dem 9. November.

Erlebt das größte Turnier des Fußballs in FIFA 23 mit allen 32 Teams, einem authentischen Spieltagserlebnis und der Möglichkeit, mit Online-, Offline-, Live- und benutzerdefinierten Turniermodi zu spielen, wie es euch gefällt. Genießt außerdem eine komplette Saison an Inhalten in FIFA Ultimate Team, um euch die ultimative Verbindung zur FIFA-Weltmeisterschaft zu ermöglichen.