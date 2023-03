Fight’N Rage: Gefeiertes Beat’em Up mit 120 FPS veröffentlicht

Fight’N Rage, das gefeierte Beat’em Up, kommt mit glorreichen 120 FPS für PS5 und Xbox Series X/S!

BlitWorks Games freut sich bekannt zu geben, dass das gefeierte Beat ‚em Up Fight’N Rage heute, am 1. März, in einer glorreichen 120 FPS-Version auf PS5 und Xbox Series X|S erscheint.

Fight’N Rage ist ein 2D-Beat’em-up-Spiel im Old-School-Stil mit lokaler Koop-Unterstützung für ein bis drei Spieler, das vom Ein-Personen-Studio SebaGamesDev in Zusammenarbeit mit dem Komponisten Gonzalo Varela entwickelt wurde.

Inspiriert von den Beat’em-Ups und Kampfspielen des „Goldenen Zeitalters“ und mit einem Artdesign, das die Ästhetik der Spiele der 90er-Jahre nachahmt, ist dieses Spiel eine Hommage an Klassiker wie Streets of Rage, Cadillacs and Dinosaurs oder Final Fight, und vielen anderen.

Hauptmerkmale:

Lokaler Koop-Modus : Bis zu 3 Spieler mit optionalem Friendly Fire.

: Bis zu 3 Spieler mit optionalem Friendly Fire. 3 Hauptfiguren mit einzigartigen Moves und Attributen.

mit einzigartigen Moves und Attributen. Alternative Pfade, Zwischensequenzen und Enden , die sich je nach ausgewählten Charakteren und Ihren eigenen Entscheidungen ändern können!

, die sich je nach ausgewählten Charakteren und Ihren eigenen Entscheidungen ändern können! Kostenloser DLC

Neuer Modus mit 120 FPS ! Spielen Sie mit flüssigem Bildraten auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

! Spielen Sie mit flüssigem Bildraten auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Viele Freischaltbare : Machen Sie sich gut, um Münzen zu verdienen und zusätzliche Inhalte wie Charakter-Outfits, zusätzliche Schwierigkeitseinstellungen, Musikgalerie, Roboter-Verbündete, neue Spielmodi, neue Charaktere, die in diesen Modi verwendet werden können, und vieles mehr freizuschalten!

: Machen Sie sich gut, um Münzen zu verdienen und zusätzliche Inhalte wie Charakter-Outfits, zusätzliche Schwierigkeitseinstellungen, Musikgalerie, Roboter-Verbündete, neue Spielmodi, neue Charaktere, die in diesen Modi verwendet werden können, und vieles mehr freizuschalten! Viele Spielmodi : Rennen gegen die Zeit, Bestes Ergebnis, Überleben, Ausbildung, Versus und mehr!

: Rennen gegen die Zeit, Bestes Ergebnis, Überleben, Ausbildung, Versus und mehr! Umleitungssystem (Parry) Explosives Combo-System mit nur 3 Knöpfen : Charaktere sind in der Lage, verschiedene geschickte und akrobatische Combos auszuführen, die ihre Feinde in Stücke explodieren lassen können!

: Charaktere sind in der Lage, verschiedene geschickte und akrobatische Combos auszuführen, die ihre Feinde in Stücke explodieren lassen können! Vollständig reaktionsschnelle Steuerung und intuitive Befehle. Charaktere können normale Angriffe in Spezialangriffe umwandeln, sich aus dem Griff des Feindes befreien und verschiedene verkettete Bewegungen ausführen.