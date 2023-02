Figment 2: Creed Valley: Brandneuer Trailer zum Musical-Action-Abenteuerspiel

Bedtime Digital Games, ein dänisches unabhängiges und preisgekröntes Studio, hat heute seinen neuen Trailer zu Figment 2: Creed Valley enthüllt! Der surreale Action-Adventure-Titel erscheint am 9. März 2023 gleichzeitigPC (Steam, Epic Games Store), Nintendo Switch, PlayStation 4 & 5 und Xbox Series X|S & Xbox One.

„Wir haben uns gefreut, mit Bedtime am Design des Figment 2-Trailers zu arbeiten, sie haben uns viele Freiheiten bei der Planung und Umsetzung des 3D-Intros gegeben. Der reichhaltige Hintergrund des Spiels ermöglichte es uns, den Charakter Jester zur Hauptinspiration für all unsere Animationen zu machen“, sagt Simon Tarsiguel, Mitbegründer des Studios, „für das gesamte Menhir-Team war es eine sehr anregende Erfahrung, an so einem einfallsreichen und beeindruckendem Spiel zu arbeiten, in dem wir durch den menschlichen Verstand reisen, immer umgeben von Musik.” Bedtime Digital Games freut sich sehr, diesen neuen Trailer zu präsentieren: „Menhir FX hat es Figment 2: Creed Valley ermöglicht, mit diesem Trailer neue Höhen zu erreichen. Ich habe immer davon geträumt, ein animiertes Intro zu haben, um den Leuten das Universum vorzustellen, das wir kreiert haben und ihnen die surreale Optik und Musikalität zu präsentieren.” sagt Hans Haave – Kommunikationsmanager bei Bedtime Digital Games, „Simon und sein Team waren essentiell beim Endspurt, um Figment 2 in die Welt zu bringen. Ihr Fachwissen und ihre Freundlichkeit den komplexen Prozess des Erstellen eines Trailers zur wahren Freude gemacht. Ich bin wirklich gespannt, was Fans des Figment-Franchise davon halten.“

Dieser neue Trailer, eine Mischung aus 3D-Animation und neuem exklusivem Gameplay, wurde von Menhir FX erstellt – einem 3D-Animationsstudio, das für seine wunderbare Arbeit mit großen Namen der Videospielbranche wie Call of Duty oder Mario + Rabbids: Sparks of Hope bekannt ist.

In Figment 2: Creed Valley treten Spielerinnen und Spieler in musikalischen Showdowns gegen Alpträume an und beleuchten dadurch, warum diese überhaupt im Verstand aufgetaucht sind. Weiche aus und tänzele um die Bosse, während sie dich verspotten und nutze den Rhythmus des Verstandes und seine sich ständig ändernden Meinungen, um den Kampf zu gewinnen.

Erforsche zwei grundlegende Zustände des Verstandes: Weltoffen und Engstirnig. Ändere die Perspektive, um die Geheimnisse der Umgebung zu entdecken und voranzukommen. Während du in die Tiefen der menschlichen Psyche eintauchst, musst du die beiden Geisteszustände in Kämpfen einsetzen, die zum Soundtrack getaktet sind. Lokaler Koop-Modus ist auf allen Plattformen möglich: Übernimm die Kontrolle über Piper, den Vogel, Dustys Helferlein, denn niemand sollte sich seinen Ängsten allein stellen. Das Spiel wird in siebzehn verschiedenen Sprachen zur Verfügung stehen.