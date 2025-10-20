Final Fantasy IX: Arbeiten am Remake womöglich eingestellt

Der bekannte Insider und Podcaster Nate the Hate hat in einer aktuellen Folge angedeutet, dass die Entwicklung des Final Fantasy IX Remakes offenbar pausiert oder stark verlangsamt sein könnte.

Er betont allerdings ausdrücklich, dass dies seine eigene Einschätzung sei und keine bestätigte Information von Square Enix vorliege. Laut Nate deutet der aktuelle Entwicklungsfokus von Square Enix – etwa auf Projekte wie Final Fantasy VII Rebirth, Kingdom Hearts IV und das neue Dragon Quest XII – darauf hin, dass das FFIX-Remake derzeit nicht aktiv weiterentwickelt wird.

„Ich glaube, das Projekt ist wahrscheinlich auf Eis gelegt“, erklärt Nate. „Ich weiß auch nicht, ob Square Enix tatsächlich zu seiner Entwicklung zurückkehren wird.“

Das Remake von Final Fantasy IX war zuvor mehrfach Gegenstand von Leaks – unter anderem durch den großen NVIDIA GeForce Now-Leak, der sich bei vielen Titeln inzwischen als korrekt erwiesen hat. Auch Insider wie Jeff Grubb und Midori hatten bestätigt, dass sich das Spiel zumindest zeitweise in Entwicklung befand.

Ob das Projekt vollständig eingestellt wurde oder nur eine Pause einlegt, bleibt derzeit unklar. Square Enix selbst hat bislang keine offizielle Stellungnahme zum Status des Remakes abgegeben.