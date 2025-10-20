Final Fantasy IX: Arbeiten am Remake womöglich eingestellt

Der bekannte Insider und Podcaster Nate the Hate hat in einer aktuellen Folge angedeutet, dass die Entwicklung des Final Fantasy IX Remakes offenbar pausiert oder stark verlangsamt sein könnte.
Er betont allerdings ausdrücklich, dass dies seine eigene Einschätzung sei und keine bestätigte Information von Square Enix vorliege. Laut Nate deutet der aktuelle Entwicklungsfokus von Square Enix – etwa auf Projekte wie Final Fantasy VII Rebirth, Kingdom Hearts IV und das neue Dragon Quest XII – darauf hin, dass das FFIX-Remake derzeit nicht aktiv weiterentwickelt wird.
„Ich glaube, das Projekt ist wahrscheinlich auf Eis gelegt“, erklärt Nate. „Ich weiß auch nicht, ob Square Enix tatsächlich zu seiner Entwicklung zurückkehren wird.“
Das Remake von Final Fantasy IX war zuvor mehrfach Gegenstand von Leaks – unter anderem durch den großen NVIDIA GeForce Now-Leak, der sich bei vielen Titeln inzwischen als korrekt erwiesen hat. Auch Insider wie Jeff Grubb und Midori hatten bestätigt, dass sich das Spiel zumindest zeitweise in Entwicklung befand.
Ob das Projekt vollständig eingestellt wurde oder nur eine Pause einlegt, bleibt derzeit unklar. Square Enix selbst hat bislang keine offizielle Stellungnahme zum Status des Remakes abgegeben.
Nervt einfach nur noch.. wegen solchen Leuten gibt’s doch überhaupt erst diesen unnötigen Hype für ein Spiel, das nie von SE angekündigt wurde.
Fans sind grundlos pissing, weil SE nichts sagt und sehen in jeder Merch Ankündigung zu FFIX ein Beweis für das Remake..
Ganz schlimm, wie viele sich da richtig reinsteigern und sogar ausfallend gegenüber Vertretern von SE werden.. nur wegen Gerüchten von „Insidern“.
Ist wohl besser so… If true
Square UND Microsoft sind für mich persönlich die „Loser dieser Generation“
Sie hatten vor Jahren das ABSOLUTE Momentum und haben es ziemlich verk@ckt 😑
Diese ganzen Leaks nerven schon etwas, will eigentlich überrascht werden, heutzutage weiß man ja fast schon alles im Voraus.
Ich bin kein Fan von Remakes und Remasters. Auch wenn ich deren Vorteil sehe. In den meisten Fällen, ist es nicht mehr als nen biliger Cashgrab.
„Er betont allerdings ausdrücklich, dass dies seine eigene Einschätzung sei und keine bestätigte Information von Square Enix vorliege.“
Schon faszinierend wie heutzutage einfach jeder Horst so seine “ Expertenmeinung“ sagen kann. Einfach was in den Raum werfen ohne Infos von Square Enix etc. Ich habe auch eine eigene Einschätzung, andere eben auch. Der Einfluss durch solche Leute ist halt nicht zu unterschätzen, das ist das Problem.
In anbetracht das allein die Existenz des Remakes ein Gerücht ist… Nun… 🤣
Siehst du, genau. Die Leute lassen sich hypen und haben eine Erwartungshaltung nur um am Ende enttäuscht zu werden.
Nun, es ist meiner Meinung nach einer der Teile mit der geringsten Persönlichkeit… Da noch ab von der Nostalgie etwas rauszuholen dürfte schon nicht ohne sein, vorallendingen weil es halt einer der Teile ist der kaum „ikonosche Momente“ hat. Bei FF7 oder 8 ist es easy, bei FF9 bleibt für mich nur das Intro, ein niedlicher Vivi und mit Quina das schlechteste Charakterdesign der Reihe.
Ich hoffe wirklich, dass es irgendwann kommt.
Hatte die Tage wieder richtig Lust auf ein FF und habe den 12ten mal wieder angeschmissen.
auf 9 hätte ich aber auch Lust.